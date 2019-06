von Michael Jahnke

Obwohl auf Oliver Fröhlich, dem neuen Mitglied im Gemeinderat, jetzt zusätzliche Aufgaben warten, ist er recht entspannt. Schon von Kindesbeinen an wohnt er in Moos und engagiert sich seit langer Zeit im Vereinsleben. Der dreißigjährige Installateur- und Heizungsbaumeister kommt auch beruflich viel in der Gemeinde herum: „Ich habe sehr viel Kontakt zu Kunden, und das sind ja auch Gemeindebewohner. Ich weiß daher schon, was die Leute bewegt“, schildert Fröhlich.

Austausch mit den Ratskollegen wichtig

So lässt sich für ihn auch das Wahlergebnis der CDU in Moos und seiner eigene Wahl in den Gemeinderat erklären. Wenn zwei wichtige CDU-Mitglieder nicht mehr für den Rat kandidieren, gehen bei einer stark als Personenwahl geprägten Abstimmung eben auch Stimmen verloren. Auf der anderen Seite schreibt Fröhlich die auf ihn gefallenen Stimmen seinem Bekannheitsgrad in der Gemeinde zu. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass das Wahlergebnis mit der Politik der Bundes-CDU in Zusammenhang steht.“ Es gehe doch letztlich um Kommunalpolitk. Dafür sei der Austausch mit den Ratskollegen sehr wichtig. Denn was in Moos zukünftig passieren soll, das steht für Fröhlich im Mittelpunkt seiner Ratsmitgliedschaft. Und das gehe eben nicht von einem einzelnen Vertreter am Ratstisch aus. Es sei immer das Ergebnis aller Gemeindevertreter. Aber jeder Einzelne könne da seine Schwerpunkte setzen.

Plädoyer für das Hafenfest

Ganz wichtig ist für Fröhlich das Vereinsleben in Moos. Das möchte er gerne stärken. Was von seiten des Rathauses getan werden kann, um die Vereine zu stärken, dafür möchte er sich gerne einsetzen. Da stimmt es ihn traurig, dass es in Moos in diesem Jahr kein Hafenfest geben soll. Ein Hafen ohne Hafenfest geht für das junge Ratsmitglied gar nicht – und es sei keine Konkurrenz zum Strandfest in Iznang. Es sei mehr eine gegenseitige Bereicherung. „Da müssen wir überlegen, wie wir das wiederbeleben können.“ Einen weiteren Augenmerk möchte er auf junge Familien werfen. „Wie können wir den Familien Bauplätze zur Verfügung stellen?“ Das ist für Fröhlich ein wichtiger Punkt.