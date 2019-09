von SK

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße „Im Moosfeld„ in einen fertigen Rohbau eingebrochen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, öffnete er im Keller den Hauptwasserhahn. Erst am Folgetag wurde durch den Vorarbeiter der Baufirma das fließende Wasser fest- und abgestellt. Nach den ersten Schätzungen liefen etwa 60.000 Liter Wasser in den Keller, teilt die Polizei in ihrer Presseinformation weiter mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer (0 77 35) 97 10 0 zu wenden.