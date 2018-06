Moos Mooser Bürgermeister Peter Kessler tritt zurück

Der Mooser Bürgermeister Peter Kessler wird Anfang nächsten Jahres sein Amt zur Verfügung stellen. Er ist seit fast 20 Jahren Bürgermeister der Höri-Gemeinde und möchte nun mehr Zeit für sein Privatleben

Kessler betont, es habe keinerlei Unstimmigkeiten mit dem Gemeinderat oder der Gemeindeverwaltung gegeben. Er sei 20 Jahre gerne Bürgermeister von Moos gewesen. Doch habe in dieser Zeit vieles in seinem Privatleben hinten anstehen müssen, wie er in einer Pressemitteilung mitteilt. Kürzer treten komme allerdings für ihn, während er das Amt noch ausübt, nicht in Frage.

Aus diesem Grund habe er sich dazu entschlossen, das Amt Anfang 2019 zur Verfügung zu stellen. Peter Kessler ist 2014 zum Bürgermeister wiedergewählt worden und hätte noch vier Jahre bis zur Neuwahl gehabt.