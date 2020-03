Der Mooser Bürgermeister hat per Allgemeinverfügung am Samstag alle kommunalen sowie in kommunalen Räumen stattfindenden Veranstaltungen, Proben und Trainings, unabhängig von der Teilnehmerzahl, bis auf weiteres untersagt.

Die Allgemeinverfügung gelte ab sofort und mindestens bis Sonntag, 19. April.

Landratsamt hat Empfehlung abgegeben

Das Landratsamt Konstanz hatte aufgrund der aktuellen Entwicklungen eine entsprechende Empfehlung an die Kommunen im Landkreis abgegeben. Damit soll die Ausbreitung des Corona-Virus hinausgezögert werden, um eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, schreibt Krauss weiter.

Radolfzell Absagen, Schließungen, Notfallpläne: Bis zum Ende der Osterferien hat das öffentliche Leben in Radolfzell Pause

Neben kulturellen Veranstaltungen seien auch Sportveranstaltungen oder Vereinsveranstaltungen betroffen. Es ist zudem erforderlich, dass Sozialkontakte weitestgehend minimiert werden und neben den bekannten Hygienemaßnahmen auch ein entsprechender Abstand zu Personen eingehalten wird.

Die Mooser Gemeindeverwaltung empfehle darüber hinaus auch allen privaten Veranstaltern, demnächst geplante Termine zu hinterfragen und auf eine Absage oder mögliche Verschiebung hin zu prüfen.