Mit ihrem Coup hat Martina Stoffel (36) überrascht, erstaunt und manche verärgert. "Die Reaktionen auf meine Ankündigung, Bürgermeisterin werden zu wollen, waren gemischt", berichtet sie einen Tag nach dem ersten Wahlgang. Manche hätten ihren Schritt gut befunden, manche hätten ihr gesagt, sie seien unentschlossen. "Manche haben auch gesagt, sie finden mein Vorgehen nicht korrekt." Das nimmt Martina Stoffel zur Kenntnis, sie sagt: "Für mich passt das."

Ihr ist bewusst, dass sie ihr spätes Einsteigen eineinhalb Tage vor dem ersten Wahlgang in Moos gut und immer wieder neu begründen muss, wenn sie im zweiten Wahlgang eine Chance haben will. Der Gedanke, ob sie als Bürgermeisterkandidatin in Moos antritt oder nicht, habe sie lange beschäftigt. Dagegen sprach: "Ich fühle mich wohl in meiner Aufgabe als Leiterin des Hauptamts, das ist das, was ich immer machen wollte." Deshalb hätte sie sich auch eine andere Möglichkeit vorstellen können: "Dass wir das mit einem neuen Bürgermeister – unabhängig von seiner fachlichen Qualifikation – zusammen im Team hinbekommen."

Entscheidung ist nach der Podiumsdiskussion gefallen

Diese Einschätzung hätte nach der Kandidatenvorstellung und endgültig nach der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion vergangenen Dienstag einen Knick bekommen. "Ich bin an diesem Abend zum Schluss gekommen, dass es mit einem dieser fünf Bewerber an der Verwaltungsspitze nicht funktioniert." Martina Stoffel nennt ihren Grund: "Mir fehlt die Fachlichkeit." Bei einer kleinen Gemeinde wie Moos müsse bei einem Bürgermeister eine Basis in der Verwaltungsarbeit vorhanden sein: "Für das Antrainieren dieser Fähigkeiten braucht es eine Grundstruktur."

Der Schritt an die Öffentlichkeit

Am Tag darauf habe sie sich zur Kandidatur entschlossen: "Mach das", habe sie sich gesagt: "Ich trau mir das zu, jetzt muss ich schauen, dass ich die Leute erreiche." Dann liefen die Vorbereitungen an. Am Freitag hat sie kurz vor 12.30 Uhr ihre Kollegen im Rathaus informiert, dass sie in den Wahlkampf einsteigen und kandidieren werde. Dies auch deshalb, weil Jürgen Graf als Wahlleiter einen Ersatz für ihre Aufgabe als Vorsitzende des Briefwahlausschusses finden musste. Danach habe sie einen kurzen Text für den elektronischen Nachrichtendienst WhatsApp aufgesetzt mit dem Hinweis, dass am Samstagmorgen ein Flugblatt zu ihrer Kandidatur im Briefkasten liegen werde. Martina Stoffel sagt, sie habe die WhatsApp gegen 16.30 Uhr über ihren Verteiler geschickt. Kurz nach 18 Uhr habe sie dann eine formelle Mail mit dieser Information an die Gemeinderäte versandt. Am Samstag sei sie dann auf dem Wertstoffhof gestanden, weil sie dort noch auf ein paar Mooser hoffte, denen sie ihren Flyer in die Hand drücken konnte. Aber: "Die meisten hatten ihn schon gelesen."

Am Sonntag hat es Martina Stoffel nach eineinhalb Tagen Wahlkampf auf 9,9 Prozent der abgegebenen Stimmen und den vierten Platz im ersten Wahlgang geschafft. Jetzt geht der Wahlkampf für die 36-Jährige aus Gaienhofen richtig los. Er gibt einen Vorgeschmack auf das Dasein als Bürgermeister: "Ich weiß, was dranhängt und man muss es wollen, die Aufgabe ist sehr zeitintensiv."

Neben dem Wollen hat Martina Stoffel einen Plan: "Bürgerbeteiligung ist sicher ein Punkt, den ich angehen will." Die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung müsse besser nach außen transportiert werden. In den Kindergärten sei der Betreuungsdruck immens: "Wir müssen mehr Plätze in der Ganztagesbetreuung zur Verfügung stellen, wir haben auch in Moos Alleinerziehende, die kein familiäres Umfeld haben." Zu dieser sozialen Standortfrage zählt Stoffel auch die Grundschule dazu: "Wir müssen sie zukunftsfähig machen." Beim Erschließen von neuem Bauland sei Moos eingeschränkt: "Das Neubaugebiet im Eichen deckt den Bedarf nicht." Auf privaten Grundstücken in den Ortsteilen gebe es noch Möglichkeiten: "Da muss man mit den Eigentümern reden, das stellt sich im Einzelfall oft schwierig dar."

Martina Stoffel kennt das Risiko

Die Diplom-Verwaltungswirtin hat mit der Kandidatur das Risiko gewählt. Wird eine andere oder anderer Bürgermeister, sitzt sie weiter als Hauptamtsleiterin im Rathaus. Weil ihr Herz für Moos schlage, wolle sie die Zusammenarbeit auch mit einem neuen Chef versuchen. Martina Stoffel macht sich aber keine Illusionen: "Wenn es nicht klappt, bewerbe ich mich weg."

Moritz Görgner und Tom Krug ziehen ihre Kandidatur zurück Bürgermeisterkandidatin Martina Stoffel (36) aus Gaienhofen ist auf dem zweiten Bildungsweg zum Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl gekommen. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife hat sie zunächst die Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung bei der Agentur für Arbeit Konstanz absolviert. Während ihrer Zeit als Angestellte bei der Arbeitsagentur in Singen hat sie auf dem Abendgymnasium in Radolfzell das Abitur nachgeholt. 2008 hat sie das Studium in Kehl als Diplom-Verwaltungwirtin (FH) abgeschlossen. Nachdem Studium war sie im Hauptamt in Eriskirch und Steißlingen tätig, bevor sie im Juni 2014 zur Hauptamtsleiterin in Moos berufen worden ist. Musik ist das große Hobby von Martina Stoffel, sie tanzt gerne und spielt Akkordeon. Seit 1995 ist sie Mitglied im Akkordeon-Spielring Rielasingen-Worblingen und seit April Vorsitzende dieses Vereins. Ihre Kandidatur zurückgezogen haben Moritz Görgner und Tom Krug nach dem ersten Wahlgang. Görgner erreichte 6,46 und Krug 3,06 Prozent der Stimmen. Krug hat nach seinem Rückzug eine Wahlempfehlung für Jens Gerber ausgesprochen. Gerber hat im ersten Wahlgang 20,17 Prozent der Stimmen erhalten, er kandidiert weiter. Genau wie Patrick Krauss (29,36 Prozent) und Bettina Popanda (21,11 Prozent). Als nicht gelistete Kandidaten erreichten Martina Stoffel 9,92 und Frank Riester 8,91 Prozent der Stimmen. Zweite SÜDKURIER-Podiumsdiskussion: Aufgrund der aktuellen Entwicklung mit zwei neuen Kandidaten hat sich die Lokalredaktion Radolfzell entschlossen, eine zweite Podiumsdiskussion vor dem entscheidenden Wahlgang am 2. Dezember mit den verbleibenden Kandidaten zu organisieren. Termin der Podiumsdiskussion ist am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Moos. Die Kandidaten Patrick Krauss, Bettina Popanda, Jens Gerber, Martina Stoffel und Frank Riester haben ihr Kommen zugesagt. Die Redakteure Anna-Maria Schneider und Georg Becker werden den Abend moderieren.

