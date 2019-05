von SK

Was bewegt die Gemeinde Moos, wie können der Landrat und das Landratsamt sie unterstützen, wie stellt man sich die künftige Zusammenarbeit vor – darum ging es in dem rund einstündigen Gespräch. „Es ist mir wichtig, mit den Kommunen ins Gespräch zu kommen und die Themen vor Ort zu kennen“, betonte Landrat Danner zu Beginn. Die Pläne zum Hafenausbau und zur Hafenerneuerung waren daher ebenso Thema, wie der öffentliche Nahverkehr, die Wohnraumentwicklung und die Gesundheitsversorgung vor Ort. „Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam nach vorne gehen,“ fasst Bürgermeister Patrick Krauss seine Erwartungen an den Landrat zusammen. Der nächste Besuch führt Danner nach Gaienhofen und Öhningen und anschließend nach Büsingen und Gailingen.