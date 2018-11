von Gerald Jarausch

Moos – Wie die anderen Mitbewerber auf das Amt des Bürgermeisterpostens in der Gemeinde Moos absolviert die Kandidatin Martina Stoffel vor dem Wahlsonntag am 2. Dezember noch einige Wahlkampftermine. Bei ihrer Veranstaltung im Gasthaus Seehof im Ortsteil Iznang konnte sie sich am Montagabend 15 potentiellen Wählern präsentieren.

Die Kandidatin stellt sich vor

Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Person und der Erläuterung, warum sie sich erst spät zur Wahl stelle, zeigte Martina Stoffel die Themen auf, die sie in einer Amtszeit angehen möchte. Viel Neues erfuhren die Besucher nicht gegenüber dem SÜDKURIER-Diskussionsabend, der am vergangene Woche im Bürgerhaus stattgefunden hatte.

Wo Baugebiete möglich sind

Denn Martina Stoffel nutzte dem Umstand, dass sie als aktuelle Hauptamtsleiterin von Moos einen Wissensvorsprung gegenüber den Mitbewerbern besitzt, nur sehr eingeschränkt. Lediglich bei der Benennung künftiger Baugebiete wurde die Kandidatin konkret. Hier zeigte sie Möglichkeiten in Bankholzen (Steinerweg und Schulstraße) sowie in Weiler (Schildgasse und Halde 4) auf.

Ziele ähneln jenen der anderen Bewerber

In allen anderen Punkten blieb Martina Stoffel auf der sicheren Seite, indem sie wie ihre Mitbewerber einen engeren Dialog mit den Bürgern, eine familienfreundliche Kommune und eine moderate Entwicklung anstrebt. Immerhin verwies sie darauf, dass sie durch die Tätigkeit im Hauptamt nicht nur weiß, "was auf mich zukommt", sondern auch in die aktuellen Themen eingearbeitet ist.

Die Probleme "muss man angehen"

Den zweiten Teil der Veranstaltung nutzte die Kandidatin für die eigene Themensammlung. Die Besucher befragten sie zur Lösung konkreter Probleme in der Gemeinde. Wer sich hier klare Antworten erhofft hatte, wurde eher enttäuscht. Vielmehr entgegnete Martina Stoffel mehrfach – so bei Fragen zum Ausbau des Mobilfunknetzes und Wohnideen mit Modellcharakter – dass man "das Thema angehen könnte".

Folientunnel sind schwer zu verhindern

Überall dort, wo sie wegen ihrer beruflichen Stellung Vorwissen besaß, wurde Martina Stoffel indes konkret. So stellte sie etwa klar, dass es juristisch kaum möglich sei, die vermehrt auftretenden Folientunnel in der Gemeinde zu verhindern. "Das können wir nur, wenn wir selbst die Pächter und Besitzer der Grundstücke sind", erklärte sie.

Peter Kessler gilt ihr als Maßstab

Ähnliches musste sie bei der Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrten melden. "Wir haben oftmals keine Möglichkeit, weil es sich um Landes- oder Kreisstraßen handelt". Dass die Möglichkeiten der Gemeinde Moos in den kommenden Jahren beschränkt sind, machte die Kandidatin bei den Finanzfragen deutlich. "Das vorhandene Geld ist zunächst für die Projekte Sporthalle und Kindergartenausbau gebunden", sagte Martina Stoffel. Insofern wird der Start des neuen Bürgermeisters nicht leicht sein, wenn es darum gehe, die Gemeinde zu entwickeln. Das liegt auch daran, dass "Peter Kessler die Messlatte sehr hoch gelegt hat", sagte Stoffel. Dass sie sich davon nicht abschrecken lassen will, zeigt ihr Anspruch: "Peter Kessler soll mein Maßstab sein".

Zur Person Martina Stoffel ist 36 Jahre alt, ledig und wohnt in Gaienhofen, wo sie aufgewachsen ist. Nach der Realschule begann sie eine Ausbildung als Verwaltungsfachkraft und absolvierte das Gymnasium auf dem zweiten Bildungsweg. Für die höhere Verwaltungslaufbahn studierte sie in Kehl. Nach Anstellungen in Eriskirch und Steißlingen kam sie im Jahr 2014 nach Moos, um dort als Hauptamtsleiterin zu arbeiten. Ihre Aufgaben sind die allgemeine Verwaltung, Bauanträge, Baulasten, Bauverwaltungs- und Bauordnungsaufgaben, Kindergarten, Personal und Schule.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein