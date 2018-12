von Petra Reichle

Für den Musikverein Bankholzen muss es nicht besinnlich sein. Wo andere beim Winterkonzert eine Auswahl von Weihnachtsmusik spielen, präsentierten die Musiker aus dem Mooser Teilort im vollbesetzten Gemeindehaus eine Mischung aus pompösen Klassik-Interpretationen und rockigen Popstücken. Die Kombination von anspruchsvoller Klassik mit Songs, die viele aus dem Radio kennen, machte das Konzert zu einem gelungenen Winterabend für die begeisterten Gäste. Dabei zeigte sich, dass die Überzeugungsarbeit des Dirigenten Sebastian Rieger jede Mühe wert war.

Junge Musiker spielen Michael Jackson

Schwarzgekleidete Musiker, ausgestattet mit jeweils einem weißen Handschuh und weißen Socken sowie eine Dirigentin, die sich nach eigenen Worten in eine Discokugel verwandelte – schnell war klar, dass sich die Musiker der "Jungen Hüpfer" und der Jugendmusik Stücke des Pop-Giganten Michael Jackson ausgesucht hatten. Dirigentin Mareike Knopf sprühte vor Energie, und ihre Begeisterung für die Blasmusik und ihre jungen Musiker war in jedem Ton und jedem Wort spürbar. "Es macht einfach Spaß zu sehen, wie die Musikjugend wächst und über sich hinauswächst", sagte sie. Das gemeinsame Jugendblasorchester der drei Musikvereine Bohlingen, Überlingen am Ried und Bankholzen spielt auf hohem Niveau und wurde in diesem Jahr mit dem Kulturförderpreis der Stadt Singen ausgezeichnet. Dass die Dirigentin nicht nur bei der Bekleidung überraschen kann, sondern auch bei der Besetzung, bewies sie bei den Stücken "Thriller" und "Beat It", denn schließlich wird ein Blasorchester nicht alle Tage von einem Cello begleitet. Die Cellistin Letizia Sestito und die Bläser harmonierten perfekt und das Publikum kam zu einem außergewöhnlichen Hörgenuss.

So gut können Carl Orff und Mozart klingen

Einige Überzeugungsarbeit musste Dirigent Sebastian Rieger leisten, um sein Hauptorchester für seine Auswahl an klassischen Stücken zu begeistern. Aber den Musikern ging es genauso wie dem Publikum – spätestens nach den ersten Tönen der Stücke erkannten sie, dass sich hinter Titeln wie "Carmina Burana" von Carl Orff, Wolfgang Amadeus Mozarts "Rondo all Turca" und der "Overtüre zur leichten Kavallerie" von Franz von Suppé bekannte und mitreißende Melodien verbargen. So konnte der Dirigent nicht nur seine Musiker zu Höchstleistungen motivieren, sondern auch das Publikum mit der Mischung aus sanften Tönen und feurigen Rhythmen begeistern.

Musikalischer Ausflug in die 1980er-Jahre

Von der Klassik ging es mit einem Medley deutschsprachiger Hits bei dem Stück "80er KULT(Tour)" in die Welt der Popmusik. "Sternenhimmel", "Amadeus" oder "Ohne Dich" wurden von dem Komponisten Thiemo Kraas originell arrangiert, indem er die verschiedenen Instrumente der jeweiligen Stücke zeitversetzt anstimmen lässt. Bei der Zeitreise durch Jahrzehnte der Popmusik machte das Orchester auch in den späten 1960er-Jahren Halt. Der Hit "MacArthur Park" von Jimmy Webb über eine verlorene Liebe wurde durch das gefühlvolle Spiel der Musiker interpretiert. Hier glänzten die beiden Solisten Larissa Pfeifer an der Querflöte und Dominik Bölli an der Trompete.

"Gemeinsames Musizieren gibt ein Gefühl für das Miteinander. Umso wichtiger ist es, das bisher Geschaffene zu bewahren", sagte Jürgen Schröder, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, als er verdiente Musiker ehrte (siehe Kasten). Der Schlüssel zum Erfolg sei hierbei die Förderung der Jugend, so wie dies beim Musikverein Bankholzen vorbildlich gelebt werde.

Geehrte Musiker des Musikvereins Bankholzen (von links): Jürgen Schröder (stellvertretender Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee), Wilfried Merz, Stefan Merz, Ida Zimmermann, Michael Kiene, Stephanie Leber, Luana Pfaff, Johanna Kübler und Dominik Bölli. Bild: Petra Reichle