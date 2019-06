von Michael Jahnke

Wenn der amtliche Wahlbescheid den Gemeindeverwaltungen vorliegt, kann die offizielle Arbeit der neuen Gemeinderäte beginnen. Für Jan Becker, der dann für die Unabhängige Wählervereinigung seinen Platz im Sitzungssaal des Mooser Rathauses einnehmen wird, beginnt die Vorbereitung schon jetzt. „Mein Schwerpunkt liegt schon von Berufs wegen im Bereich der Schulentwicklung,“ sagt Becker, seit fünf Jahren Rektor an der Grundschule im Mooser Ortsteil Weiler. Das sei kein enges Spezialgebiet, für Becker steckt dahinter eine Verzahnung mit vielen anderen Themenbereichen. Was passiert mit den Schülern nach der Grundschule? Wie kann man die Gemeinde auch in Zukunft für junge Familien attraktiv gestalten? Darüber muss sich der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung und dem Bürgermeister ständig Gedanken machen. Becker ist sich aber auch bewußt, dass die Möglichkeiten des Bürgermeisters und des Gemeinderates nicht unbegrenzt sind.

Der Neuling will aktiv mitgestalten

Um hier mitreden zu können werden diverse unterschiedliche Seminare angeboten. „Welches Bildungsangebot ich da wahrnehme, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau,“ sagt Becker. Aber ohne die Aneignung zusätzlichen Wissens wird es wohl nicht gehen. Becker bleibt positiv eingestellt. „Ich werde meinen Platz im Gemeinderat schon finden.“ Die Arbeit bringe dann auch neue und spannende Erkenntnisse für ihn. Es stelle sich unter anderem die Frage, ob aus Gründen der Sparsamkeit nicht ein Nachholbedarf bei Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen entstanden sei. Jan Becker überlegt: „Das könnte für die Zukunft bedeuten, dass die Gemeinde dann zukünftig mehr Geld investieren muss, um den jetzigen Stand und das Gemeindeigentum zu erhalten.“ Also keine einfache Aufgabe, die ihn und seine Ratskollegen in Zukunft beschäftigen wird. Dennoch, Jan Becker will aktiv mitgestalten, alles im Sinne einer familienfreundlichen Zukunft. „In fünf Jahren werde ich sicher einen anderen Blick auf das Geschehen im Rathaus haben. Das ist doch sehr spannend und reizvoll“, fasst er seine Absichten zusammen.