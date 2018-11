Ein Ergebnis, das alle erwartet haben und doch irgendwie überrascht. Bei der Bürgermeisterwahl in Moos hat es im ersten Wahldurchgang keinen eindeutigen Sieger gegeben. Das beste Ergebnis erzielte Patrick Krauss (36), stellvertretender Leiter des Jobcenters in Stockach. Er bekam 527 Stimmen, also 29,36 Prozent. Gleich nach ihm konnte sich Bettina Popanda (53), Fachbereichsleiterin bei der Awo, platzieren, sie erhielt 379 Stimmen (21,11 Prozent). Beide wollen zum zweiten Wahlgang antreten.

"Bei insgesamt fünf Kandidaten ist das kein schlechtes Ergebnis", sagte Krauss während der öffentlichen Präsentation der Wahlergebnisse im Mooser Bürgerhaus. In den kommenden zwei Wochen wolle er sich auf ein Neues dem Wahlkampf stellen. Auch wenn das für ihn ab jetzt schwierig wird: "Mein Jahresurlaub ist aufgebraucht." Zufrieden zeigte sich auch Bettina Popanda. "Ich freue mich, auch wenn jetzt wieder alles offen ist", sagte sie am Sonntagabend.

Zwei neue Bewerber wollen kandidieren

Die Karten für den zweiten Wahldurchgang am 2. Dezember sind neu gemischt worden. Zwei neue Bewerber haben die Absicht bekundet, ihren Hut in den Ring zu werfen. Martina Stoffel, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Moos, hat bereits – ohne offizielle Bewerbung und Wahlkampf – 178 Stimmen (9,92 Prozent) bekommen. Auch der zweite Neuling in der Runde hat bereits Wähler auf seiner Seite. Frank Riester, Gemeinderat in Moos und Kämmerer von Büsingen, hat 160 Stimmen (8,91 Prozent) geholt.

Martina Stoffel aus Gaienhofen ist seit viereinhalb Jahren Hauptamtsleiterin in Moos und fühlt sich in der Gemeinde sehr wohl, wie sie sagt. Warum sie nicht gleich kandidiert habe, begründet sie so: "Ich weiß, welche Arbeit als Bürgermeisterin auf mich zukommt. Aber ich musste mir erst einen Ruck geben, mich selber für den Posten aufzustellen."

Ähnlich ging es Frank Riester. "Es haben alle auf einen externen Fachbewerber gewartet, der dann aber nicht kam", erklärt er. Erst nach dem Ende der Bewerbungsfrist habe er durch Gespräche mit Bürgern den Willen gefasst, sich doch noch zu bewerben. Entgegen einiger Gerüchte im Ort sei Riester nicht der Bewerber, der seine Kandidatur wieder zurückgezogen hatte, wie er betont.

Bewerber zeigen sich enttäuscht

Bei den übrigen Kandidaten ist die neue Bewerberlage mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Tom Krug (39), Diplom-Betriebswirt aus Marbach, fand das eine "unangebrachte Entwicklung". Er selbst holte im ersten Wahlgang 55 Stimmen (3,06 Prozent). Ob er zum zweiten Wahlgang antreten möchte, ließ er sich offen. "Ein bisschen enttäuscht" war auch Jens Gerber (30), Regionalverkaufsleiter aus Karlsruhe. Er konnte 362 Stimmen (20,17 Prozent) der Wähler auf sich vereinen. Ob er im zweiten Wahlgang noch einmal antreten werde, wolle er sich erst einmal in Ruhe überlegen.

Optimistischer blickt Moritz Görgner auf den Wahlabend zurück. Er bekam 116 Stimmen (6,46 Prozent). Für ihn als "Unbekannter" sei dies ein Erfolg. Auch werte er die Erfahrung als einen Gewinn für sich persönlich. Ob er noch einmal antritt, ließ auch er offen. Dass nun zwei neue Bewerber dabei sind, ist für ihn kein Problem: "Konkurrenz belebt das Geschäft."

