von Gerald Jarausch

Die Musikschule wird paritätisch von allen drei Hörigemeinden finanziert. In die Kalkulation fallen die Kosten in reine Verwaltungskosten, die je Schüler und Unterricht anfallen, sowie der Lehrkostenanteil, der sich nach Art des Unterrichts (Gruppen- und Einzelunterricht) richtet. Der sich daraus ergebende Sockelbetrag von 18 Euro pro Schüler ergibt zusammen mit der Lehrkostengebühr den Gesamtbetrag pro Monat. Die moderate Anpassung, die nun beschlossen wurde, sieht nur in einzelnen Fällen eine Anhebung der Gebühren vor. In manchen sinkt der Betrag sogar. So wird die Gebühr für den Elementar-Unterricht um 50 Cent sinken und die musikalische Früherziehung im einen Euro auf nun 22 Euro. Die Kosten für die Grundausbildung steigen um 1,50 Euro, und die für den Einzelunterricht werden ab dem kommenden Jahr um zwei Euro (bei Jugendlichen, Erwachsene ein Euro) angehoben. Die Ermäßigungen für Mitglieder in Blasmusikvereinen der Mitgliedsgemeinden und für mehrere Familienmitglieder bleiben unverändert bestehen. Der Verwaltungsrat der Jugendmusikschule hat den Anpassungen bereits im September zugestimmt.