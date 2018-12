Moos ist für Patrick Krauss von Anfang an eine Herzenssache gewesen. Bürgermeister in seiner Traum-Gemeinde zu werden, sei für ihn ein Traumjob. Davon hat Patrick Kraus, der Verwaltungsfachwirt mit Wohnsitz in Radolfzell und einem Arbeitsplatz im Landratsamt als stellvertretender Leiter des Jobcenters in Stockach, geschwärmt. Weil dieser Job gerade vakant ist, hat er sich beworben. Das käme vielleicht ein bisschen früh für ihn, er hätte sich auch nach Ablauf einer ganzen dritten Amtszeit des noch amtierenden Bürgermeisters Peter Kessler in vier Jahren beworben. Doch wenn die Stelle jetzt frei sei, dann jetzt. Mit dieser Einstellung brachte sich Krauss in den Wahlkampf ein. Stets darauf bedacht, niemand zu verärgern und seine Fähigkeit zum Ausgleich zu positionieren.

Im entscheidenden Moment nach dem ersten Wahlgang, als vieles in Frage gestellt wurde und neue Personen und Themen an Einfluss gewannen, zeigte Krauss, dass er kämpfen kann. In der zweiten SÜDKURIER-Podiumsdiskussion wies er mit Nachdruck darauf hin, dass er sehr wohl Verwaltungserfahrung – sieben Jahre im Landratsamt – und mit dem Abschluss als Verwaltungsfachwirt auch die notwendigen fachlichen Fähigkeiten für das Amt des Bürgermeisters aufbieten könne.

Das war das Signal an seine Wähler aus dem ersten Wahlgang: Vertraut mir, ich kann das. Und eine Kampfansage an die neuen Bewerber Martina Stoffel und Frank Riester, die mit ihrem Fachhochschulabschluss für den gehobenen Beamtendienst die klassische Voraussetzung für ein Bürgermeisteramt in die Waagschale werfen konnten. Mit diesen neuen Kandidaten setzte sich eine Dynamik in Gang, von der keiner wissen konnte, wer davon profitieren sollte. Riester hat mit einem gut vorbereiteten Wahlkampf im zweiten Durchgang exakt so viele Stimmen bekommen, wie Krauss im ersten: 527 Stimmen. Ernüchternd muss das Ergebnis auf Martina Stoffel wirken. Die Hauptamtsleiterin sammelte nur noch 177 Stimmen ein. Ihr wurde offensichtlich mehr als Riester angelastet, dass sie erst spät in den Wahlkampf eingestiegen ist.

In dieser Ausgangslage hatten es die beiden anderen Kandidaten, die von Beginn an dabei waren, schwer. Der politisch talentierte Jens Gerber hat einen Achtungserfolg erzielt. Sein Profil entspricht eher den Anforderungen einer Stadt, deshalb drang er mit seinen klaren Aussagen nicht immer durch. Bettina Popanda blieb mit ihrem "ganzheitlichen Ansatz" etwas zu abstrakt.

Patrick Krauss wählte die richtige Strategie für Moos: Format zeigen und eigene Positionen behaupten. Mit 29 Prozent im ersten und 33,3 Prozent im zweiten Wahlgang hat sich Krauss von seinen Mitbewerbern entscheidend abgesetzt und ist damit Bürgermeister. Sein Traumjob in seiner Traum-Gemeinde. Oder um seinen Wahlkampfslogan "Moos gewinnt" etwas abzuwandeln: Herz gewinnt.

http://georg.becker@suedkurier.de