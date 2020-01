von Gerald Jarausch

Der Gemeinderat Moos möchte für seine weitere Arbeiten in den kommenden Jahren ein Leitbild entwickeln. Dazu wird das Gremium in eine eintägige Gemeinderatsklausur gehen. Begleitet werden die Ratsmitglieder an diesem Tag von einem Beratungsunternehmen, dass in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Klausurkonzept vorstellte. Demnach will man neben der Entwicklung eines Leitbildes dem Bauen, als eines der wichtigsten Themen in den kommenden Jahren, viel Zeit einräumen. Es gilt allerdings jetzt schon ausgemacht, dass keiner der Programmpunkte abschließend behandelt werden kann. Alle Beteiligten gingen in der Sitzung davon aus, dass es weitere Termine dazu geben muss. Die Entwicklung der eigenen Grundsätze lässt sich die Gemeinde Moos durchaus etwas kosten. Die Kosten für Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und Auswertung belaufen sich auf 6247 Euro. Wohlgemerkt für einen Klausurtag.