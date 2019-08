von Gerald Jarausch

Der Gemeinderat Moos hat in seiner jüngsten Sitzung bekräftigt, dass er in seinem aktuellen Baugebiet Eichweg III keine Ausnahmegenehmigungen zulassen will. Hintergrund dieser Aussage war die Behandlung von Stellungnahmen, die nach einer Änderung des Bebauungsplans eingegangen waren.

Kein Flachdach ohne Attika

Dort hatte einer der Bauherren den Wunsch geäußert, das Flachdach seines Hauses ohne eine Attika auszuführen. Genau diese hatte der Gemeinderat aber in dem Bebauungsplan festgeschrieben, um eine klare, optisch wahrnehmbare Grenze zwischen Flachdächern und einem normal geneigten Dach zu ziehen. Mit der Attika sollte die notwendige Neigung eines Flachdachs von drei bis fünf Grad Neigung nicht mehr sichtbar sein.

Was der Plan indes ausdrücklich untersagt, sind Pultdächer, die aus Sicht des Rates nicht in das Dorfbild von Moos passen. Bei dem Antragsteller wäre jedoch zumindest optisch eine Pultdach-ähnliche Neigung zu erkennen gewesen. Das lag vor allem an den Abmessungen des Gebäudes mit einer Länge von 12 Metern. Dort hätte sich bei einer Neigung von drei Grad ein Höhenunterschied von 80 Zentimetern auf die Länge des Gebäudes ergeben.

„Plan nicht ändern“

Der Argumentation der Bauherren, durch die Attika würde zudem die auf dem Flachdach vorgesehene Photovoltaikanlage verschattet, wollte man ebenfalls nicht folgen. „Wir sind weit davon entfernt regenerative Energien zu verhindern“, sagte Stadtplanerin Bettina Nocke dazu. Vielen im Gemeinderat ging es bei der Angelegenheit vor allem um das Prinzip. „Ich bin dafür, dass wir uns an unsere Entscheidung halten und den Plan nicht ändern“, sagte Helmut Granser (CDU).

Diese Haltung setzte sich bei dem Antrag auf eine Baugenehmigung im gleichen Baugebiet fort. Dort hatte ein Bauherr eine Überschreitung des Baufensters durch einen Erker vorgesehen. Das Ansinnen fand keine Zustimmung. Bürgermeister Patrick Krauss sah darin die Gefahr, dass eine Ausnahmegenehmigung weitere nach sich ziehen würde: „Wenn wir zu diesem frühen Zeitpunkt in einem jungen Baugebiet schon Ausnahmen zulassen, dann kommen sofort die nächsten Antragsteller“, mahnte er.