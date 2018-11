von Gerald Jarausch

Am Donnerstag veranstaltete der SÜDKURIER im Bürgerhaus Moos einen zweiten Diskussionsabend zur Bürgermeisterwahl der Gemeinde am Sonntag, 2. Dezember. Dabei stellten sich die fünf aktuellen Kandidaten des zweiten Wahlgangs den Fragen der Redaktion und des Publikums. Nachdem im ersten Wahlgang am Sonntag, 18. November, keiner der fünf Kandidaten eine Mehrheit der Stimmen von über 50 Prozent auf sich vereinen konnte, wurde ein zweiter Wahlgang notwendig.

Sahen noch einmal Klärungsbedarf hinsichtlich der Bürgermeisterwahl: Rund 450 Besucher informierten sich auf der SÜDKURIER-Infomationsveranstaltung im Bürgerhaus Moos. | Bild: Jarausch, Gerald

Zwei Kandidaten ziehen zurück, zwei bewerben sich

Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Hauptamtsleiterin Martina Stoffel und der Gemeinderat Frank Riester, die nicht auf dem Wahlzettel gelistet waren, aber bis zum 10,4 Prozent auf sich vereinen konnten, sorgten für ein Personalkarussel der Kandidaten. Beide entschlossen sich nun offen zu einer Kandidatur, während die Kandidaten Moritz Görgner und Tom Krug ihre Kandidatur nach dem ersten Wahlgang zurückzogen.

Die späten Kandidaten rechtfertigen ihren Entschluss

Der zweite Diskussionsabend war zeitweise davon geprägt, dass die beiden Nachzügler ihre Entscheidung rechtfertigen mussten, denn offenbar hat der späte Schritt in die Öffentlichkeit viele der Mooser Wähler erstaunt. Verschärft wurde die Debatte zusätzlich durch Kommentare in den Sozialen Medien, die nicht immer eindeutig ihren Urhebern zuzuordnen waren. Sowohl Martina Stoffel als auch Frank Riester verteidigten ihr Vorgehen mit der eigenen Unsicherheit und dem Mangel an fachlicher Qualifikation bei den übrigen Kandidaten. Dank der gezielten Fragen zur jeweiligen Person entlockten Redakteurin Anna-Maria Schneider und Redaktionsleiter Georg Becker den fünf Kandidaten so manches private Geheimnis. Auf diese Weise konnten sich die rund 450 Besucher im erneut voll besetzten Saal des Bürgerhauses ein gutes Bild von den Kandidaten machen. Da die wichtigsten Fragen von allen Kandidaten beantwortet werden mussten, sind die Antworten in unserer Gegenüberstellung verkürzt wiedergegeben.

Die fünf Kandidaten am Dskussionstisch: (von links) Frank Riester, Martina Stoffel, Bettina Popanda, Patrick Krauss, und Jens Gerber. | Bild: Jarausch, Gerald

Welche Inhalte den Kandidaten wichtig sind

Martina Stoffel: Die 36-jährige Hauptamsleiterin von Moos will als "Angebot für die Unschlüssigen" in die Wahl ziehen. Falls sie nicht ins Amt gewählt wird, möchte sie weiter als Hauptamtsleiterin tätig sein. Landwirtschaft und Tourismus: Beide Bereiche stellen für Martina Stoffel einen Gegensatz und Konfliktfelder dar, die "nicht pure Harmonie" bedeuten. Infrastruktur: Sie möchte die Digitalisierung in der Grundschule Weiler angehen. Bauen und Wohnen: Moos ist auf die Eigenentwicklung beschränkt. Ein Ausbau des Gewerbegebietes ist ihrer Ansicht nach nur auf dem bisherigem Waldgebiet möglich.

Die 36-jährige Hauptamsleiterin von Moos will als "Angebot für die Unschlüssigen" in die Wahl ziehen. Falls sie nicht ins Amt gewählt wird, möchte sie weiter als Hauptamtsleiterin tätig sein. Landwirtschaft und Tourismus: Beide Bereiche stellen für Martina Stoffel einen Gegensatz und Konfliktfelder dar, die "nicht pure Harmonie" bedeuten. Infrastruktur: Sie möchte die Digitalisierung in der Grundschule Weiler angehen. Bauen und Wohnen: Moos ist auf die Eigenentwicklung beschränkt. Ein Ausbau des Gewerbegebietes ist ihrer Ansicht nach nur auf dem bisherigem Waldgebiet möglich. Frank Riester: Der 48-jährige setzt auf seine fachliche Qualifikation und die Kenntnisse, die er als Gemeinderat in Moos gesammelt hat. Landwirtschaft und Tourismus: Solange der Tourismus sanft ist, sieht er kein Konfliktpotential zur Landwirtschaft. Beide könnten voneinander profitieren. Infrastruktur: Die sieht Riester in Moos "gut aufgestellt". Dennoch sei eine Gemeinde nie fertig. Er wünscht sich eine ärztliche Versorgung des Ortes. Bauen und Wohnen: Hier sieht er einen maßvollen Entwicklungsbedarf in allen Ortsteilen. Bei den Kanälen sieht er "noch viel auf die Gemeinde zukommen".

Der 48-jährige setzt auf seine fachliche Qualifikation und die Kenntnisse, die er als Gemeinderat in Moos gesammelt hat. Landwirtschaft und Tourismus: Solange der Tourismus sanft ist, sieht er kein Konfliktpotential zur Landwirtschaft. Beide könnten voneinander profitieren. Infrastruktur: Die sieht Riester in Moos "gut aufgestellt". Dennoch sei eine Gemeinde nie fertig. Er wünscht sich eine ärztliche Versorgung des Ortes. Bauen und Wohnen: Hier sieht er einen maßvollen Entwicklungsbedarf in allen Ortsteilen. Bei den Kanälen sieht er "noch viel auf die Gemeinde zukommen". Patrick Krauss: Der 36-jährige stellvertretende Leiter des Jobcenters in Stockach ist für den zweiten Wahlgang motiviert und sieht sich als fachlich qualifiziert für die Aufgabe. Er sehe sich als Dienstleister auf Augenhöhe. Landwirtschaft und Tourismus: Krauss würde der Landwirtschaft in der Gemeinde den Vorzug vor dem Tourismus geben, da sie schon jetzt den Hauptteil der Gemarkung ausmache. Infrastruktur: Er möchte das Gewerbe in der Gemeinde halten und die Kindergartenangebote ausbauen. Bauen und Wohnen: Statt neue Bauflächen auszuweisen, bevorzugt Krauss die Innenverdichtung. Er will Angebote für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde schaffen.

Der 36-jährige stellvertretende Leiter des Jobcenters in Stockach ist für den zweiten Wahlgang motiviert und sieht sich als fachlich qualifiziert für die Aufgabe. Er sehe sich als Dienstleister auf Augenhöhe. Landwirtschaft und Tourismus: Krauss würde der Landwirtschaft in der Gemeinde den Vorzug vor dem Tourismus geben, da sie schon jetzt den Hauptteil der Gemarkung ausmache. Infrastruktur: Er möchte das Gewerbe in der Gemeinde halten und die Kindergartenangebote ausbauen. Bauen und Wohnen: Statt neue Bauflächen auszuweisen, bevorzugt Krauss die Innenverdichtung. Er will Angebote für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde schaffen. Bettina Popanda : Die 52-jährige AWO-Fachbereichsleiterin möchte gestalten und die "Bürger mitnehmen". Sie sei keine Verwaltungsfachkraft und würde gerne über zwei Wahlperioden das Bürgermeisteramt ausüben. Bei Landwirtschaft und Tourismus sieht sie Gegensätze, die nicht aufzulösen sind. Infrastruktur: Popanda möchte die Grundschule ausbauen und einen Apothekendienst etablieren. Statt klassischen Gewerbes möchte sie Kleinstbetriebe mit wenig Platzbedarf nach Moos holen. Eine Begegnungsstätte könnte ehrenamtlich geleitet werden. Bauen und Wohnen: "Moos wird wachsen" sagt sie – daher möchte sie bestehenden Wohnraum umwandeln, in dem mehrere Generationen miteinander leben.

Die 52-jährige AWO-Fachbereichsleiterin möchte gestalten und die "Bürger mitnehmen". Sie sei keine Verwaltungsfachkraft und würde gerne über zwei Wahlperioden das Bürgermeisteramt ausüben. Bei Landwirtschaft und Tourismus sieht sie Gegensätze, die nicht aufzulösen sind. Infrastruktur: Popanda möchte die Grundschule ausbauen und einen Apothekendienst etablieren. Statt klassischen Gewerbes möchte sie Kleinstbetriebe mit wenig Platzbedarf nach Moos holen. Eine Begegnungsstätte könnte ehrenamtlich geleitet werden. Bauen und Wohnen: "Moos wird wachsen" sagt sie – daher möchte sie bestehenden Wohnraum umwandeln, in dem mehrere Generationen miteinander leben. Jens Gerber: Der 30-jährige Regionalverkaufsleiter hält sich für fachlich kompetent und will die Gemeinde transparent führen. Landwirtschaft und Tourismus: Er möchte die Landwirtschaft fördern, da sie die Versorgungsgrundlage in der Gemeinde ist. Infrastruktur: Gerber will die Betreuungszeiten für Kinder verlängern. Bauen und Wohnen: "Die Gemeinde sollte mehr Einfluss auf das Wohnen für ältere Menschen nehmen". Er wünscht sich mehr Wohneinheiten pro Haus, die Moos eventuell selbst vergeben könnte, um so zu steuern.

Weitere Wahlkampftermine Bettina Popanda lädt am Dienstag, 27. November, um 14.30 Uhr zu Gesprächen und Kaffee in der Torkel in Bankholzen ein. Ein Unternehmerstammtisch für interessierte Bürger findet am Dienstag 27. November, um 18 Uhr im Gasthof Mooswald statt. Besonders für junge und junggebliebene Interessierte veranstaltet sie am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr, am Schützenhaus in Weiler ein Treffen. Die Würstchen gibt es kostenlos zu den Gesprächen. An den Samstagen, 24. November, und 1. Dezember ist Bettina Popanda in der Bäckerei Engelmann in Weiler, von 7.30 bis 9.30 Uhr anzutreffen.

lädt am Dienstag, 27. November, um 14.30 Uhr zu Gesprächen und Kaffee in der Torkel in Bankholzen ein. Ein Unternehmerstammtisch für interessierte Bürger findet am Dienstag 27. November, um 18 Uhr im Gasthof Mooswald statt. Besonders für junge und junggebliebene Interessierte veranstaltet sie am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr, am Schützenhaus in Weiler ein Treffen. Die Würstchen gibt es kostenlos zu den Gesprächen. An den Samstagen, 24. November, und 1. Dezember ist Bettina Popanda in der Bäckerei Engelmann in Weiler, von 7.30 bis 9.30 Uhr anzutreffen. Patrick Krauss lädt am Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr, zu einem Bürgerforum „Zukunft in Moos“ ins Gasthaus Schiff in Moos ein.

lädt am Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr, zu einem Bürgerforum „Zukunft in Moos“ ins Gasthaus Schiff in Moos ein. Der abschließende Wahlgang findet am Sonntag, 2. Dezember, statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein