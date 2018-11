Fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl in Moos holt die Lokalredaktion Radolfzell des SÜDKURIER noch einmal alle fünf Kandidaten auf die Bühne im Bürgerhaus Moos. Alle fünf Kandidaten haben ihr Kommen zur Podiumsdiskussion am Dienstag, 13. November, um 19.30 Uhr zugesagt: Bettina Popanda (53), Tom Krug (39), Moritz Görgner (28), Patrick Krauss (36) und Jens Gerber (30) stellen sich dem direkten Vergleich und den Fragen der Redakteure Anna-Maria Schneider und Georg Becker.

Zuerst sollen die fünf Kandidaten noch einmal Fragen zu ihrer Person beantworten, bevor es in die große Runde geht. Dort sollen folgende Themenkomplexe zur Sprache kommen: Was braucht es für das Amt des Bürgermeisters? Welche Entwicklung sollen die Gemeinde Moos und die vier Ortsteile Bankholzen, Weiler, Iznang und Moos nehmen? Welche Themen sind ihre Schwerpunkte?

In einer Publikumsrunde können die Besucher im Bürgerhaus ans Mikrofon. Sie sollen an einzelne, ausgesuchte oder alle Kandidaten ihre Fragen stellen. Im Anschluss daran bekommen die fünf Bewerber auf dem Podium noch einmal zwei Minuten Zeit für eine abschließende Stellungnahme eingeräumt. Für die gesamte Dauer der Podiumsdiskussion sind etwa zwei Stunden veranschlagt.

Zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 18. November, sind 2732 Wahlberechtigte von 3300 Einwohnern insgesamt aufgerufen. Die 3300 Einwohner verteilen sich auf Moos 1100 Einwohner, Iznang und Weiler je 750 Einwohner sowie Bankholzen 700 Einwohner. Der noch amtierende Bürgermeister Peter Kessler ist Vorsitzender des Wahlausschusses. Kann ein Kandidat am kommenden Sonntag nicht mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen, ist ein zweiter Wahlgang am Sonntag, 2. Dezember, notwendig.

Kommt es zu einem zweiten Wahlgang, können neue Kandidaten zur Wahl zugelassen werden. Peter Kesslers letzter Arbeitstag als Bürgermeister von Moos soll der 31. Januar des nächsten Jahres sein und der neue Bürgermeister sein Amt einen Tag später am 1. Februar antreten.

Auf dem Stimmzettel für den ersten Wahlgang stehen: Jens Gerber hat seine Arbeitsstelle als Regionalverkaufsleiter bei einem Discounter in Süddeutschland gekündigt. Der Master of Science in Management hat in Wien studiert, ist verheiratet und kommt aus Karlsruhe. Patrick Krauss ist beim Landratsamt Konstanz derzeit als stellvertretender Geschäftsstellenleiter des Jobcenters Stockach beschäftigt, der Verwaltungsfachwirt wohnt mit seiner Frau in Radolfzell. Moritz Görgner wohnt als einziger der Kandidaten in Moos, der gelernte Koch arbeitet als Lebensmittelkontrolleur im Landratsamt Konstanz. Diplom-Betriebswirt Tom Krug gibt als derzeitigen Beruf Standortleiter bei dem gemeinnützigen Unternehmen Social Impact Lab in Stuttgart an, der zweifache Familienvater wohnt in Marbach am Neckar. Bettina Popanda hat in England Kriminologie studiert, seit ihrer Rückkehr nach Deutschland war sie unter anderem in der Präventionsarbeit bei der Stadt Konstanz beschäftigt und ist derzeit im AWO-Kreisverband Fachbereichsleiterin der Arbeitslosenhilfe.

Die Moderatoren Die Podiumsdiskussion des SÜDKURIER vor der Bürgermeisterwahl in Moos heute, Dienstagabend, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Moos moderieren Anna-Maria Schneider und Georg Becker von der Lokalredaktion Radolfzell. Anna-Maria Schneider wird die Interviews zur Person übernehmen, Georg Becker wird die Diskussion zu den Sachthemen am Podiumstisch leiten.

