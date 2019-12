Nicht jeder Plan geht auf. Dies musste der „Leihfeuerwehrmann“ Peter Kessler am eigenen Leib erfahren. Eigentlich hätte der ehemalige Bürgermeister von Moos in Kalkutta in ein Feuerwehrauto samt Drehleiter steigen sollen, sich hinter das Lenkrad klemmen und die vielen Tausend Kilometer bis zum Königreich Bhutan zusammen mit einer weiteren ehrenamtlichen Fahrerin zurücklegen. Eigentlich war es das Ziel dieser Aktion, der Feuerwehr in Thimpu ein gespendetes vollfunktionsfähiges Fahrzeug übergeben.

Wasser marsch: Peter Kessler überprüft die Funktion der Feuerwehrfahrzeuge. Auf dem neusten Stand sind beinahe keine von ihnen. | Bild: Bhutan Hilfe

Eigentlich: Denn am Ende kam alles anders als es Kessler und die Verantwortlichen des Vereins der Bhutan-Hilfe geplant hatten. „Wir sind in Kalkutta angekommen und wollten das Feuerwehrauto vom Hafen abholen. Sind aber gar nicht erst bis zum Fahrzeug vorangekommen“, berichtet Kessler nach seiner Rückkehr. Über drei Wochen waren die freiwilligen Helfer vor Ort. Ins Feuerwehrauto einsteigen durften sie nicht. „Wir wissen den genauen Grund nicht. Ich habe vor Ort mit einem Autoimporteur gesprochen und der meinte, dass die Hafenmitarbeiter gestreikt haben“, so Kessler weiter.

Moos Eine Reise ins Land des Donnerdrachens mit schwerem Gepäck: Peter Kessler fährt ein Feuerwehrauto samt Drehleiter in den Bhutan Das könnte Sie auch interessieren

Ausruhen, die Seele baumeln lassen, die Landschaft genießen und eine Runde Sightseeing war dennoch für die kleine Abordnung aus Deutschland, neben den zwei Fahrern waren fünf weitere Helfer mit dabei, nicht angesagt. Stattdessen ging es auf direktem Wege nach Thimpu, der Hauptstadt des Königreichs Bhutan – wenn auch ohne Feuerwehrauto im Gepäck. „Wir haben die Tage genutzt, um die Feuerwehrstation in Thimpu anzuschauen und mit dem Kommandanten und dem Polizeichef ins Gespräch zu kommen“ sagt Kessler. Auf besonderes Interesse stieß dabei das System der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland. Denn laut Peter Kessler sei die Feuerwehr im kleinen Königreich am östlichen Rand des Himalayas Teil der Polizei. „Es ging bei den Gesprächen darum, was an Ausrüstung fehlt und wo wir weiter helfen können“, so Kessler.

Über eine Stunde bis zum Einsatzort

Auch wenn er das Feuerwehrauto nicht persönlich nach Thimpu fahren konnte, ist sich der ehemalige Mooser Bürgermeister sicher, dass vor allem die Drehleiter dringend benötigt wird. Laut Peter Kessler sei die Ausrüstung der Wehr normal, allerdings gebe es viel zu wenig davon. Ein weiteres Problem: Da die Feuerwehr zur Polizei gehört, gibt es nur in der Hauptstadt Einsatzkräfte. „Zum Teil brauchen die Feuerwehrleute über eine Stunde bis sie einen Brand erreicht haben“, sagt Kessler. Ein System aus freiwilligen Feuerwehrleute, ähnlich wie dem in Deutschland, könnte in Zukunft Abhilfe schaffen.

Die Fahrzeugsflotte der Feuerwehr im Bhutan ist ein bunter Mix verschiedenster Typen. Zum Teil sind die Modelle aus vergangenen Zeiten. | Bild: Bhutan Hilfe

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Einwohnerzahl von Thimpu von 50 000 auf 150 000 verdreifacht. Aufgrund der schmalen Täler und der hohen Berge, hat man sich im Bhutan dazu entschieden in die Höhe zu bauen. „Unter sechs Stockwerken gibt es dort fast keine Häuser“, so Peter Kessler. Aktuell gebe es nur ein japanisches Feuerwehrfahrzeug, das im Falle eines Brandes in einem höheren Stockwerk eingesetzt werden könne. Dies solle sich mit dem Drehleiterwagen aus Deutschland nun ändern. Laut Peter Kessler ist die Odyssee des Feuerwehrautos in der Zwischenzeit beendet. Es wurde am Sonntag offiziell seiner Bestimmung übergeben.

In der Zwischenzeit wurde das Feuerwehrauto aus Deutschland in Thimpu offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das Bild zeigt Honorarkonsul Wolfgang Pfeiffer und den Polizeipräsidenten des Bhutans bei der Übergabe. | Bild: Bhutan-Hilfe

Als Praktikanten nach Deutschland

Peter Kessler selbst will sich auch weiterhin bei dem Verein Bhutan-Hilfe einbringen. Das kleine Königreich hat es ihm angetan. „Vielleicht gibt es irgendwann doch noch einmal die Möglichkeit ein ausgemustertes Feuerwehrauto aus Deutschland nach Thimpu zu fahren“, sagt Kessler. Bis es soweit ist, könne er sich auch ein anderes Themenfeld vorstellen, bei dem er helfen könne: bei der Forstwirtschaft. „Die Idee ist, dass Förster aus dem Bhutan zu uns nach Deutschland kommen und eine Art Praktikum absolvieren.“