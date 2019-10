Moos vor 1 Stunde

Ein halbes Jahrhundert voller Erinnerungen: Der Fanfarenzug Moos feiert seinen 50. Geburtstag

Jedes Jahr sorgen die Mitglieder an Fasnacht voller Leidenschaft für lautstarke Musik. Am Samstag, 19. Oktober, lädt die Untergruppe der Narrenzunft Mooser-Rettich zum Jubiläumsfest in das Bürgerhaus