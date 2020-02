Radolfzell vor 33 Minuten

Ein fliegendes Kanu und ein Baum vor der Tiefgarage: So sah es nach dem Sturmtief Petra in Radolfzell und auf der Höri aus

Das Sturmtief Petra ist so gut wie weg und es hat seine Spuren in weiten Teilen von Baden-Württemberg hinterlassen. Mit Windböen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde hat Petra umgekippte Bäume, sintflutartige Regengüsse, sowie Schnee, Frost und Glätte hinterlassen. Doch in Radolfzell und auf der Höri fällt die Bilanz nicht so negativ aus.