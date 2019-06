von Gerald Jarausch

Der neue Mooser Bürgermeister Patrick Krauss erhält nach einem aktuellen Gemeinderatsbeschluss einen Bauplatz in der Gemeinde Moos. Seit seinem Amtsantritt zum 1. Februar war Krauss zusammen mit seiner schwangeren Frau Sarah auf der Suche nach einem entsprechenden Platz innerhalb der Gemarkung Moos. Trotz vieler Gespräche sei er nicht fündig geworden. Aus diesem Grund kam aus der Mitte des Gemeinderates der Antrag, Krauss und seiner Familie einen gemeindeeigenen Bauplatz zu vergeben. Bisher wohnt der Bürgermeister und seine Frau noch in Radolfzell. Der Bauplatz für den Bürgermeister soll mit voraussichtlich weiteren 19 gemeindeeigenen Grundstücken noch in diesem Jahr 2019 an die neuen Eigentümer veräußert werden.