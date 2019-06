von Gerald Jarausch

Nach heftigen Regenfällen war der Pegel des Bodensees sehr rasch angestiegen. Am vergangenen Wochenende war es in Radolfzell zu vier Feuerwehreinsätzen wegen überfluteten Kellern gekommen, zudem stehen neben dem Hafen Moos auch andere Uferbereiche unter Wasser – darunter der Radweg zwischen Radolfzell und Moos und ein Teil der Radolfzeller Mole. Neben dem Regen hat auch der schmelzende Restschnee in den Alpen für zum steigenden Wasserpegel beigetragen. Ob er weiter steigt oder in den nächsten Tagen wieder sinkt, ist derzeit noch unklar. Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale sprechen eher von einem sinkenden Pegel. Ab Donnerstag haben einige Wetterberichte allerdings erneut Regen angekündigt.