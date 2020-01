von Georg Lange

„Wenn der Christbaum sieht aus wie angesengt, der Weihnachtsspeck nun vom Ranzen hängt und sich auch der Sylvester Feinstaub hat verzogen – dann fängt es an zu kribbeln bei Narren – das ist nicht gelogen“, eröffnete humorvoll Markus Maier als Präsident der Weiler Bülleblärri und diesjährige Conférencier die Fasnachtsaison mit dem Dreikönigsfrühschoppen im Mooser Bürgerhaus. Endlich ist wieder Fasnet, schien es in jedem Gesicht zu stehen.

Rund 400 Narren der zehn Höri-Zünfte folgten seiner Einladung. Mit einem mehr als vier Stunden andauernden Programm aus lustigen Sketchen, launiger Musik des Musikvereins Bankholzen und einem Geschicklichkeitswettbewerb mit den Präsidenten der Höri-Zünfte stimmten sich Narren der Höri gemeinsam beim Dreikönigsfrühschoppen auf die fünfte Jahreszeit ein. Traditionell stemmen die vier Narrenzünfte der Gemeinde Moos mit närrischen Auftritten das humorige Bühnenprogramm.

Poetischer Beitrag mit Knalleffekt

Der närrische Frühschoppen begann mit einem „rächte G‘schmäckle“ und trug den charmanten Titel: „Ein kleiner Furz ist doch keine Schande“. Der poetische Beitrag mit Knalleffekt stellte ein mit Lachtränen quittiertes Loblied auf die Flatulenz durch die (nomen est omen) Zwiebelzunft der Weiler Büllibläri dar. Genau genommen sei er ein gewollter aber missglückter Versuch, dem Füddle das Sprechen beizubringen, erläuterte die ehemalige Präsidentin der Büllebläri, Brigitte Wiedemann. Mit ausgefeilter Spieltechnik untermalte Stefan Malicet an der Posaune die unterschiedlichen Verlautbarungen menschlicher Darmtätigkeiten.

„Rückt die Kohle raus und zwar flott“, sangen sich die Joppen in die Herzen der Narren für eine Spendenaktion zugunsten aller Mooser Senioren, um sie in das Gasthaus einzuladen. Mit einer feierlichen Liturgie gaben die närrischen Sternensänger ihren Segen zur Fasnet. Inge Vogler kam mit einer Kristallkugel auf die Bühne. Als Sterndeuterin sah die Präsidentin der Bützigräbler den Narren sowohl Frust und Lust sowie Glück und Leid voraus.

Zensurbalken als Blickfang

Der Zensurbalken war eine Maßnahme der freiwilligen Selbstkontrolle und überdeckte sowohl auf Filmplakaten wie in Schaukastenbildern die Nacktheit der Darsteller. Was ab den 1950ern Jahren als Selbstzensur gedacht war, konnte aber auch zum Blickfang werden. Und genau jenen Effekt erreichten im Nu drei (männliche) Marktweiber der Mooser Rettiche mit ihren heruntergelassenen Hosen sowie erotischen Zeitschriften in den Händen – verdeckt mit einem drei Meter langen Zensurbalken über dem Schambereich. Was sich hinter dem Balken abspielte, blieb der Einbildungskraft des Publikums überlassen. Selten wurde es im Bürgerhaus so schlagartig ruhig wie beim frivol anmutenden Nümmerchen mit Zensurbalken und freilaufender Fantasie.

