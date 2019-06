von Marina Kupferschmid

Die Uferanlagen in Iznang werden bald wieder erfüllt von maritimem Flair. Am Wochenende nach Fronleichnam, vom 21. bis 22. Juni, lädt der Iznanger Segelclub traditionell zum zweitägigen Strandfest und zur begleitenden Büllecup-Regatta ein.

Dieses Jahr steht das Wochenende ganz im Zeichen des 50-jährigen Club-Bestehens und deshalb ist auch musikalisch für frischen Wind gesorgt. Statt mit Dixie wartet der Club am Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr mit der Gute-Laune-Band „Sixty 6“ auf. Am Samstag, 22. Juni, ist ab 19.30 Uhr wieder die Oldie-Band „Veteranilli“ Stimmungsgarant.

Der Verein wurde 1969 von einem kleinen Freundeskreis wassersportbegeisterter Segler und Motorbootfahrer gegründet und hat heute 192 Mitglieder. Was den Segelclub besonders auszeichne sei das Miteinander und die hohe Präsenz, die die Mitglieder zum Beispiel bei gemeinsamen Ausfahrten, bei regelmäßigen Treffen, geselligen Veranstaltungen, bei Regatten und vor allem bei den Arbeitseinsätzen für den jährlichen Büllecup mit zweitägigem Hafenfest zeigten: „Alle kommen immer gerne zu den verschiedenen Anlässen, das gibt ein schönes Gefühl von Gemeinschaft“, so die Vorsitzende Tatjana Mikulin.

Mitunter würde auch die unbeschwerte Atmosphäre im Club geschätzt, so Mikulin. Denn nach wie vor hat der Verein kein Clubhaus, das es zu unterhalten gilt. Das Clubleben spiele sich deshalb bei den zahlreichen Veranstaltungen, Begegnungen auf dem Steg, beim Plausch in den Uferanlagen und den Booten ab.

Und dann gebe es natürlich viele begeisterte Fahrtensegler im Segelclub Iznang, die auf allen Weltmeeren unterwegs seien: auf dem Mittelmeer und dem Atlantik bis in die Karibik, von Bergen bis zu den Lofoten oder bis zum Kap Hoorn in Chile, als besonders exotischem Ziel.

Verein auf Wachstumskurs

Für regen Zulauf an neuen Mitgliedern sorgt laut Mikulin das vor einigen Jahren neu angeschaffte Clubboot, auf dem Interessierte beim Clubsegeln unter Anleitung erste Segelerfahrungen sammeln können. So befinde sich der Verein in den vergangenen Jahren auf regem Wachstumskurs. Parallel dazu gewinne die Seniorenarbeit an Bedeutung, weshalb regelmäßiges Seniorensegeln angeboten werde.

„Das Büllecup-Fest bietet wie immer prima Gelegenheit zum Kennenlernen“, so Tatjana Mikulin. „Wir freuen uns auf viele Besucher und einen schönen Sommerplausch in toller Atmosphäre.“ Sie weist darauf hin, dass das Hafenfest bei jedem Wetter stattfindet. Wie immer werde ein Festzelt gestellt.