Auch wenn der Ausbau des Mobilfunknetzes auf der Höri noch nicht überall den Erwartungen des modernen Menschen entspricht, die Geräte werden benutzt. Gerade im Bürgermeisterwahlkampf in Moos. Der Übermittlungsdienst WhatsApp hat dabei den Echokammern von Facebook den Rang abgelaufen. Normalerweie dient WhatsApp für Botschaften der Güte: Ist der Kindergeburtstag um drei oder um vier? Oder: Habe Schnupfen, kann nicht ins Training. Nichts Weltbewegendes. aber man ist privat auf dem Laufenden.

Riester sagt, er sei nicht der Urheber dieser WhatsApp-Nachricht

Genau dieses Private kann in einer überschaubaren Gemeinde wie Moos mit 3300 Einwohnern, wo fast jeder jeden kennt, als Instrument eingesetzt werden, um schnell Politik zu machen. Was im aktuellen Bürgermeisterwahlkampf zwei Mal geschehen ist. Kurz nach dem offiziellen Bewerbungsschluss machte eine – anonyme (auch das geht) – Whatsapp-Nachricht die Runde, dass der Mooser Gemeinderat und Kämmerer von Büsingen Frank Riester seine Bewerbung nicht abgegeben habe, aber dennoch zu einer Kandidatur bereit stehe. Diese Nachricht dürfte auf fast jedem Smartphone in und um Moos gelandet sein. Riester beteuert auf Anfrage: "Diese Geschichte war nicht von mir initiiert."

Zusätzliche Namen dürfen auf dem Stimmzettel eingetragen werden

Am Samstag vor dem ersten Wahlgang hat sich Frank Riester dann selbst per WhatsApp gemeldet und angekündigt, dass er bei einem zweiten Wahlgang kandidieren werde. Vorausgegangen ist eine andere WhatsApp, dieses Mal von der Mooser Hauptamtsleiterin Martina Stoffel, die zuvor ihre Bereitschaft über diesen Nachrichtendienst angekündigt hatte, in den Wahlkampf einzusteigen: "Über die Leerzeile des Stimmzettels können Sie mich bereits am Sonntag wählen." Das ist übrigens ganz legal. Die Wahlberechtigten können jeden Namen auf den Stimmzettel schreiben, sobald er identifizierbar ist, wird diese Stimmabgabe gültig. Der Wahlausschuss muss dann im Nachhinein die Wählbarkeit des Kandidaten bestätigen. Riester wie Stoffel können ihre Bewerbung für den zweiten Wahlgang jetzt auch offiziell abgeben, die Frist läuft am Mittwoch um 18 Uhr ab.

Nun gibt es ein transparentes Bewerberfeld

Natürlich ist das für die anderen Kandidaten bitter, wenn Martina Stoffel aus dem Stand 9,9 Prozent und Frank Riester 8,9 Prozent mit der Namensnennung auf dem Stimmzettel holen. Die drei Erstplatzierten Patrick Krauss (29,3 Prozent), Bettina Popanda (21,1 Prozent) und Jens Gerber (20 Prozent) haben gut vorgelegt. Sie müssen in einem um zwei Wochen verlängerten Wahlkampf deutlich machen, welche Inhalte ihnen wichtig sind und wie sie diese umsetzen wollen. Ihr Vorteil: Das Bewerberfeld ist nun transparent, sie kämpfen nicht mehr gegen eine Konkurrenz, die es bisher nur auf einem Internetkanal gab. Martina Stoffel und Frank Riester müssen gut erklären können, warum sie sich so spät ins Rennen begeben haben. Wer da nicht überzeugt, kann nicht gewinnen. Auch nicht mit WhatsApp.

