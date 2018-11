von Gerald Jarausch

Als Bettina Popanda am Dienstagabend die Gaststätte im Mooswald betrat, war sie zunächst der einzige Gast. Dabei hatte die 53-jährige Kandidatin auf den Posten des Bürgermeisteramtes in Moos sämtliche Gewerbetreibende per Email und Telefon persönlich zum Gespräch eingeladen. Trotz des mehrfach geäußerten Interesses fand sich Popanda letztlich nur Vertretern eines einzigen Betriebes gegenüber.

Während sich die Kandidatin durchaus etwas enttäuscht von der Resonanz zeigte und das Desinteresse als eine "Müdigkeit, die sich allmählich im Mooser Wahlkampf breit macht", zu erklären versuchte, sprachen ihre Gesprächspartner von einer Trägheit, die nicht nicht neu sei unter den örtlichen Gewerbetreibenden.

Popanda will kleine Unternehmen anlocken

Gleichwohl entsponn sich zwischen den Besuchern und der Kandidatin ein reges Gespräch, das durchaus für mehr Klarheit sorgte. Weil das Gewerbegebiet "Im Mooserstall" nach den jüngsten Ansiedlungen komplett belegt ist, besitzt die Gemeinde nur noch wenig Entwicklungsspielraum.

Den möchte Bettina Popanda so nutzen, dass möglichst Klein- und Kleinstunternehmen sich vermehrt ansiedeln. "Die brauchen nicht so viel Platz und bringen trotzdem Arbeitsplätze", argumentierte sie. Platz gebe es: "Es gibt reichlich Gebäude, nur der Platz wird nicht genutzt."

Mooser Bürger sollen sagen, ob und wie der Ort wachsen soll

Popanda kritisierte eine Untätigkeit bei Gemeinderat und Verwaltung bei der Suche nach weiteren Plätzen für das Gewerbe: "Ich habe das Gefühl, dass hier die Weitsicht gefehlt hat", sagte sie. Grundsätzlich möchte Popanda aber erst einmal sondieren, was sich die Bürger in Moos für die eigene Zukunft im Ort wünschen: "Alles steht und fällt mit den Visionen. Es muss klar sein, was man will – wachsen oder schützen", befand sie im Hinblick auf das Dilemma zwischen Ausdehnung des Gewerbegebietes und Schutz der Natur.

Um das herauszufinden, möchte sie im Falle einer Wahl vermehrt das Gespräch mit den Bürgern suchen. Darin bestätigt wurde Popanda direkt vor dem Termin in der Mooswald-Gaststätte. Denn zuvor war sie in der Torkel Bankholzen, wo sich mit rund 15 Besuchern rege Gespräche ergaben, die vor allem eines zum Inhalt hatten: Die Bürger wünschen sich ausdrücklich eine Verwaltungsspitze, die einen näheren Kontakt zu ihnen hält.

Bei Großprojekten Firmen besser kontrollieren

Unabhängig davon sieht die Kandidatin für das Bürgermeisteramt in den nächsten vier bis fünf Jahren nur geringe Handlungsspielräume, weil die finanziellen Mittel vermutlich fehlen werden. Allerdings möchte sie auch hier früh genug über mögliche Entwicklungen nachdenken: "Man muss nach der Sporthalle und dem Kindergartenausbau ein neues Ziel haben", erklärte sie. Bei den beiden Großprojekten würde sie als Amtsinhaberin auf Anraten der Gewerbetreibenden vor allem besser kontrollieren. Denn an diesem Abend hat Bettina Popanda von ihren Gesprächspartnern gelernt: Vor allem öffentliche Auftraggeber müssten den beauftragten Firmen genau auf die Finger schauen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und die Qualität stimmt.

Zur Person Bettina Popanda gehört zum Kandidaten-Quintett, das bei der Mooser Bürgermeiterwahl antritt. Die 53-Jährige ist als Fachbereichsleiterin für Arbeitslosenhilfe beim Awo-Kreisverband Konstanz tätig. Sie erhielt im ersten Wahlgang der Mooser Bürgermeisterwahl 21,1 Prozent der Stimmen und war damit die zweitstärkste Kraft nach dem Kandidaten Patrick Krauss (29,3 Prozent). Für den Wahlsonntag am 2. Dezember wünscht sie sich eine rege Wahlbeteiligung und ein möglichst eindeutiges Votum für einen der fünf Kandidaten. (ja)

