von Gerald Jarausch

Auf seinem letzten öffentlichen Wahlkampftermin hat sich der Kandidat auf das Bürgermeisteramt, Patrick Krauss, am Mittwochabend den Fragen der Mooser Bürger gestellt. Ingesamt acht Termine hat er im Rahmen des Wahlkampfs absolviert, und dabei "viele interessante Dinge erfahren", wie er am Mittwoch gegenüber dem SÜDKURIER erklärte. Bei dem Termin im Gasthaus Schiff in Moos nutzte Patrick Krauss einmal mehr die Möglichkeit, für sich als Bürgermeister zu werben.

Der Wunsch auf das Amt in Moos sei ihm bereits vor zwei Jahren gekommen. Damals hatte er damit gerechnet, dass der Amtsinhaber Peter Kessler seine Tätigkeit im Jahr 2022 einstellen wird. Durch den vorzeitigen Rücktritt Kesslers jedoch, den dieser in in diesem Sommer angekündigt hat, musste sich Patrick Krauss schnell entscheiden. Was ihm nach eigenen Worten nicht schwer fiel, da "Moos meine Traumgemeinde" sei, wie er bekannte.

Mehr Förderung für Vereine

Trotz der "großen und tiefen Fußstapfen", die der Amtsinhaber hinterlasse, sieht Patrick Krauss durchaus noch Verbesserungspotential. Dabei haben sich in den zurückliegenden Wochen und den zahlreich geführten Gesprächen drei große Themenbereiche aufgedrängt. So wolle im Falle einer Wahl deutlich mehr für die Vereine tun, sagt Krauss.

Das reicht von einer besseren Präsenz auf der Homepage der Gemeinde bis hin zu einer höheren finanziellen Förderung, wie er am Mittwoch sagte. "Das wäre es mir wert", erklärte Krauss. Grundsätzlich wünschten sich die Vereine eine größere Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit, wie er ausführte.

Lieber bestehende Gebäude besser nutzen als neue Baugebiete schaffen

Als weitere Zielgruppe hat der Kandidat junge Familien ausgemacht, für die er ein größeres Betreuungsangebot anbieten möchte. Konkret könnte sich Krauss einen Wald-Kindergarten auf Vereinsbasis vorstellen, der den gemeindlichen Haushalt deutlich weniger belasten würde als feste Einrichtungen. "Das wäre eine schöne Alternative zu dem bestehenden Angebot."

In punkto Bauland und seniorengerechtes Wohnen möchte sich Patrick Krauss lieber vermehrt für die Nutzung von Bestandsgebäuden einsetzten, als neue Baugebiete auszuweisen. "Bevor wir neues Bauland ausweisen, muss man das vorhandene nutzen", sagte er. Weil man dazu aber keine rechtliche Handhabe besitze, weil es sich vielfach um Privatbesitz handelt, möchte Patrick Krauss als Bürgermeister das Gespräch mit den Eigentümern suchen.

Finanziell muss sich Gemeinde erst einmal bescheiden

"Wir können nur beratend zu Seite stehen", sagte er dazu. Die Möglichkeit hier einzugreifen, wurde jedoch vereinzelt von den Zuhörern bezweifelt. In diesem Punkt musste Patrick Krauss eingestehen, dass er sich zwar engagieren würde, aber "nicht versprechen kann, ob etwas funktioniert oder nicht".

Auf die Frage, welchen Punkt er als erstes im Falle einer Wahl angehen wird, musste der Kandidat eingestehen, dass finanziell in der Gemeinde angesichts der angestrebten Großprojekte Sporthallenbau und Kindergarten-Erweiterung "keine großen Sprünge möglich", sind. Diesen Umstand möchte Krauss vielmehr mit einem hohen Zeiteinsatz wettmachen, den er im Falle einer Wahl gerne investieren möchte, wie er bekundete.