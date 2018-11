Sondierungsgespräche werden nicht nur im fernen Berlin zwischen den Parteien geführt, sondern auch in Moos. Frank Riester (48) hat etliche solcher Gespräche geführt, bis er sich zu einer Bewerbung um den Bürgermeisterposten in Moos durchgerungen hat. Eigentlich wollte er unbedingt für das Amt kandidieren.

Seit Amtsinhaber Peter Kessler seinen Rückzug angekündigt hatte, sei er immer wieder angesprochen worden. "Ich bin Gemeinderat und war hier auch Hauptamtsleiter, irgendwie liegt es nahe, dass ich ins Gespräch komme", so Riester. Seit Mitte September hatte er sich intensiver mit diesem Gedanken befasst, ein paar Dinge vorbereitet und viele Nachbarn und Einwohner von Moos befragt.

Bürger wollten einen externen Fachbewerber

"Doch im Gespräch wurde sehr deutlich gesagt, man warte auf einen externen Fachbewerber", sagt Riester, der in Iznang wohnt. Schweren Herzens habe er sich also eine Woche vor Ende der ersten Bewerbungsfrist am 22. Oktober dazu entschieden, nicht zu kandidieren. "Wenn es nicht gewollt ist, dann mache ich es auch nicht", sagt Riester.

Doch schon am 23. Oktober änderte sich laut Riester die Meinung der von ihm Befragten. "Auf einmal wollten alle, dass ich doch kandidiere", berichtet er. Ob es daran lag, dass keiner der fünf Kandidaten Verwaltungserfahrung mitbrachte oder ob dieser Sinneswandel andere Gründe hatte, darüber möchte Riester nicht spekulieren.

Beim zweiten Wahlgang ist er dabei

Klar war für ihn dann: Gibt es einen zweiten Wahlgang, bin ich dabei. Seinen engsten Familien- und Freundeskreis hatte er frühzeitig eingeweiht. Offiziell machte er seinen Schritt am frühen Samstagmorgen mit einer Textnachricht über den Nachrichtendienst Whatsapp. In dieser kündigte er an, falls es einen zweiten Wahldurchgang geben sollte, wolle er sich aufstellen lassen. Aber bis zum Wahlsonntag werde er keinen Wahlkampf betreiben.

Dies reichte, um bereits 160 Stimmen zu bekommen, 22 sogar per Briefwahl. "Die müssen von meiner Familie sein, die wussten schließlich schon früher, dass ich antreten möchte", sagt der dreifache Familienvater. Seit dem Wahlsonntag läuft die Wahlkampf-Maschinerie auf Hochtouren. Seine Homepage wurde quasi über Nacht fertig gestellt. Doch Frank Riester sagt, er sei entspannt: "Ich bin mit dem Entschluss mich zu bewerben, absolut im Reinen."

Abstand und Nähe zur Gemeinde

Der Diplom-Verwaltungswirt arbeitet in Büsingen als Kämmerer. Im Mooser Gemeinderat sitzt er in der Fraktion der Unabhängigen Wählervereinigung. Laut Riester sei das sein großer Vorteil: "Ich habe genug Abstand zur Verwaltung, bin aber dennoch in den Themen drin." Wichtig sei ihm, sich nicht nur im Alltag zu verlieren, sondern der Gemeindeentwicklung einen roten Faden zu geben. Dies möchte er im Falle eines Wahlsiegs mit einem Ortsentwicklungskonzept erarbeiten. Dieser soll langfristig Orientierung geben, wie sich Moos bei den Themen Bauen, Verkehr, Ortskern, Natur oder Hafen entwickeln soll.

Frank Rieser möchte Moos dauerhaft prägen und plane klar für mehr als nur eine Amtszeit. Doch auch die akut anstehenden Projekte wie den Bau der Sporthalle oder den Ausbau der Kinderbetreuung möchte Riester nicht einfach nur nahtlos übernehmen und beenden, sondern selbst gestalten. Ebenfalls wolle er mehr Bürgernähe durch eine Bürgermeistersprechstunde schaffen und das digitale Angebot des Rathauses ausbauen. Das Kultur- und Vereinsleben der Gemeinde möchte er weiter beleben.

Frank Riester will mit Martina Stoffel arbeiten

Dass Frank Riester neben der Mooser Hauptamtsleiterin Martina Stoffel nicht von Anfang an kandidiert hatte, sehen einige Mooser kritisch. Riester beteuert, dass es nie an seinem Willen gemangelt hätte. Im Falle eines Wahlsiegs wolle er mit seiner Mitbewerberin Martina Stoffel weiter zusammen arbeiten. "Gutes Fachpersonal ist heute sehr schwer zu finden. ich würde versuchen, sie in der Gemeindeverwaltung zu halten", so Riester.

Bürgermeisterkandidat Frank Riester, 1970 geboren und aufgewachsen in Konstanz, absolvierte das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Er nahm nach seinem Stdium an dem Führungskräfteprogramm Interreg teil. Nach beruflichen Stationen in der Kämmerei der Stadt Konstanz, der Gemeinde Moos als Hauptamtsleiter und als stellvertretender Geschäftsführer beim Gemeindeverwaltungsverband Höri ist er heute als Kämmerer in der Gemeinde Büsingen tätig. Nebenberuflich studierte er BWL mit dem Schwerpunkt Organisation und Führung sowie Personalmanagement und Finanzmanangement. Frank Riester ist verheiratet und Vater von drei Töchtern im Alter von acht, zwölf und 16 Jahren. In seiner Freizeit geht er Wandern, Skifahren oder Mountainbiken. Oder er entspannt beim Kochen und Lesen.

Zweite SÜDKURIER-Podiumsdiskussion: Die Lokalredaktion Radolfzell hat sich entschlossen, eine zweite Podiumsdiskussion vor dem entscheidenden Wahlgang am 2. Dezember mit den verbleibenden Kandidaten zu organisieren. Termin der Podiumsdiskussion ist am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Moos. Die Kandidaten Patrick Krauss, Bettina Popanda, Jens Gerber, Martina Stoffel und Frank Riester haben ihr Kommen zugesagt. Die Redakteure Anna-Maria Schneider und Georg Becker werden den Abend moderieren.

Termine: Frank Riester lädt in den kommenden Tagen zu folgenden Terminen ein: Samstag, 24. November, ab 7.30 Uhr in der Bäckerei Engelmann Weiler; Sonntag, 25. November, ab 17 Uhr, Gaststätte Mooswald in Moos; Montag, 26. November, 19 Uhr, Kühler Brunnen Bankholzen; Dienstag, 27. November, 19.30 Uhr, Pfarrzentrum Weiler, Mittwoch, 28. November, 19.30 Uhr im Gasthaus Seehof, Iznang.

Weitere Kandidatentermine: Martina Stoffel lädt ein am Freitag, 23. November, 19 Uhr ins Pfarrgemeindehaus, Weiler; Montag, 26. November, 19 Uhr ins Gasthaus Seehof, Iznang; Mittwoch, 28. Novemberm 19.30 Uhr im Gasthaus Kühler Brunnen, Bankholzen; Freitag, 30. November, 20 Uhr im Gasthaus Schiff, Moos.

