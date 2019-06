von Georg Lange

Flauten und Winde, die in jede Himmelsrichtung drehten – beim 21. Bülle Cup forderten Wetterkapriolen die Geduld der Segler von 36 Yachten und Jollen heraus. Dreieinhalb Stunden lang richtete die Regattaleitung vom Segelclub Iznang die variable Startlinie und Wendebojen für den Kurs auf dem Zeller See neu aus um Bevorteilungen einzelner Segler ausschließen zu können.

Segler auf dem Zeller See beim Bülle Cup . 30 Yachten und sechs Jollen nahmen an der Regatta teil. Bild: Georg Lange | Bild: Georg Lange

Nach dem geglückten Start ergatterten sich die Steuermänner Matthias Karrenbauer vom Yachtclub Radolfzell sowie Reto Hanhart Martin von der Segelvereinigung Mammern zeitgleich die ersten Plätze in der Yachtklasse 1. Lothar Baron vom Yachtclub der Insel Reichenau schoss als schnellster über die Ziellinie und war erster in der Yachtklasse 2. Berthold Engmann vom Segelclub Iznang erzielte den ersten Platz in der Kategorie Jollen.

Beim Bülle Cup auf dem Zeller See hatten es die Segler mit komplexen Windverhältnissen zu tun. | Bild: Georg Lange

Zum 50. Jubiläum des Segelclub Iznang hätte der Club gerne 50 Schiffe am Start gesehen, so Regattaleiter Michael Kossmann: „Immerhin sind es trotz Pfingstferien 36 Schiffe geworden.“ Laut Prognosen des Wetterdienstes sollte der Wind bis zum Mittag von Nordost die Segler beim Bülle Cup mit einer Windstärke von sechs Knoten auf dem Untersee unterstützen.

Wind bläst anders als erwartet

Nach einer kurzen Flaute sollte er am Nachmittag auf West drehen. „Doch im Moment macht der Wind etwas ganz anderes“, beobachtete Kossmann bei der Vorbesprechung mit den rund 80 teilnehmenden Seglern für die Regatta. Trotz der Wetterkapriolen konnten für die Yachten eine Wettfahrt mit drei Runden sowie für die Jollen zwei Wettfahrten ausgerichtet werden. Neben den Prämierungen für die ersten drei Plätze erhielt jeder Teilnehmer am Bülle Cup einen Erinnerungspreis.

In der Wertung für den Untersee-Yardstick-Pokal

Der Bülle Cup ist eine von acht Regatten am Untersee, die in die Gesamtwertung für den Untersee-Yardstick-Pokal für Jollen und Yachten einfließen. Die nächste Regatta für den Untersee-Yardstick-Pokal wird am Samstag, 29. Juni, vom Yachtclub Gaienhofen mit der 50. Internationalen Freundschaftsregatta ausgerichtet. Der Pokalsieger für den Untersee-Yardstick 2019 wird Ende des Jahres ermittelt.