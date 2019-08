von Gerald Jarausch

Die Anwohner in Weiler und Iznang sowie auch Pendler auf die mittlere Höri dürfen sich freuen. Denn ab sofort ist die Weiler Straße im Bereich zwischen dem Friedhof und der Landesstraße L192 in Iznang (im Bereich Ortsmitte Iznang) für den Durchgangsverkehr wieder geöffnet.

Die Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche, die dort erneuert wurde, hatte für mehrere Wochen Umwege für Autofahrer nötig gemacht. Nun können Fahrzeuglenker wieder mühelos zwischen Iznang und Gaienhofen pendeln, ohne die Außenroute über die Landesstraße und den Gaienhofener Ortsteil Horn zu nutzen.

Auch innerhalb von Iznang und Weiler können Anwohner wieder aufatmen. Die Umfahrung der Baustelle in der Schorengasse hatte vor allem in der Zeit mit anhaltender Trockenheit für jede Menge Staub gesorgt, die Fahrzeuge auf einem Feldweg aufgewirbelt hatten (der SÜDKURIER berichtete). Weil auch der Regen mittlerweile für Entlastung gesorgt hat, ist der Ausweichverkehr nun deutlich leichter zu ertragen.

Auf eine weitere Sperrung der Weiler Straße im Bereich des Friedhofes wird bis zum Ende der Arbeiten in der Schorengasse verzichtet, wie der beauftragte Ingenieur Burkhard Raff auf Nachfrage bestätigte. „Die Firmen haben einen wirklichen Akt gemacht, damit die Straße bis zu ihrem Ferienbeginn wieder geöffnet ist. Sie wird nicht mehr gesperrt“, sagte er.

Die Straßenbauarbeiten lagen im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Konstanz. Die Gemeinde Moos hatte die Arbeiten dazu genutzt, die eigene Infrastruktur zu verbessern. So wurden unter anderem die Kanalisation und Wasserleitungen teilweise erneuert sowie die Gasleitung und Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt. Das Ende aller Arbeiten ist auf Ende September terminiert. Burkhard Raff rechnet mit dem 24. September. Zum Büllefest am 6. Oktober sollen alle Zufahrtsstraßen in den Ortsteil Weiler nutzbar sein. Die Einhaltung des Termins war nicht einfach. „Am Anfang hatten wir durch belasteten Asphalt im Untergrund sehr viel Mehrarbeiten“, so Raff.