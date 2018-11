Zwei SÜDKURIER-Podiumsdiskussionen zu einer Bürgermeisterwahl sind der absolute Ausnahmefall, doch die Ereignisse und Resultate des ersten Wahlgangs in Moos vergangenen Sonntag drängen dieses Vorgehen geradezu auf. Zwei Kandidaten standen nicht auf dem gedruckten Stimmzettel und doch haben 357 Mooser in gültiger Form die Namen von Martina Stoffel und Frank Riester in das freie Feld geschrieben. Damit haben sie knapp 20 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Beide haben erklärt, im zweiten Wahlgang für die Bürgermeisterwahl in Moos antreten zu wollen. Dagegen haben Moritz Görgner und Tom Krug ihre Bewerbung zurückgezogen.

Bettina Popanda | Bild: Jarausch, Gerald

Um unseren Leserinnen und Lesern vor dem zweiten Wahlgang am Sonntag, 2. Dezember, erstmalig einen Vergleich der Kandidaten in dieser neuen Konstellation zu bieten, haben wir uns in der SÜDKURIER-Lokalredaktion Radolfzell entschlossen, eine zweite Podiumsdiskussion anzubieten. Die fünf Kandidaten Jens Gerber (30), Patrick Krauss (36), Bettina Popanda (53), Martina Stoffel (36) und Frank Riester (48) haben ihr Kommen zugesagt. Die Diskussion beginnt heute, Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Moos.

Martina Stoffel | Bild: Jarausch, Gerald

Der Ablauf der zweiten Runde lehnt sich an die erste Runde an. Zuerst werden die beiden "neuen" Kandidaten Martina Stoffel und Frank Riester zu Ihrer Person und den Beweggründen der späten Kandidatur befragt. Danach sollen die bereits im ersten Wahlgang gelisteteten Kandidaten Jens Gerber, Patrick Krauss und Bettina Popanda zur Entwicklung im Bewerberkarussell und ihren Ergebnissen Stellung nehmen. Anschließend werden Sachthemen wie Landwirtschaft, Tourismus, Infrastruktur angesprochen, bevor es nach einer kleinen Aufwärmrunde zu den Publikumsfragen geht.

Frank Riester | Bild: Jarausch, Gerald

Kleine Korrekturen hat es bei der Zusammenstellung des amtlichen Ergebnisses zum ersten Wahlgang für die Bürgermeisterwahl gegeben. Der Wahlausschuss der Gemeinde und die Rechtsaufsichtsbehörde haben noch einmal die 38 für ungültig erklärten Stimmen geprüft. 21 sind nach der Begutachtung wieder für gültig erklärt worden, davon wurden elf Stimmen Martina Stoffel sowie acht Stimmen Frank Riester zugesprochen werden. Das hat auch die Prozentanteile verschoben. Mit dem amtlichen Endergebnis hat Patrick Krauss 527 Stimmen oder 29,02 Prozent der Stimmen erhalten, Bettina Popanda kommt auf 379 Stimmen und 20,87 Prozent, die 362 Stimmen für Jens Gerber bedeuten 19,93 Prozent der abgegebenen Stimmen, Martina Stoffel kommt nun auf 189 Stimmen oder 10,41 Prozent, Frank Riester sammelte 168 Stimmen, das sind 9,25 Prozent.

Jens Gerber | Bild: Jarausch, Gerald

Gestern Abend hat der Wahlausschuss der Gemeinde Moos noch einmal die Wählbarkeit der fünf Bewerbungen für den zweiten Wahlgang bestätigt. Es stehen in folgender Reihenfolge auf dem Stimmzettel: Jens Gerber, Regionalverkaufsleiter aus Karlsruhe, der in Radolfzell lebende Patrick Krauss, stellvertretender Leiter des Jobcenters in Stockach, Bettina Popanda Fachbereichsleiterin bei der AWO aus Radolfzell. Martina Stoffel, Hauptamtsleiterin in Moos mit Wohnsitz in Gaienhofen, Frank Riester aus Moos, Kämmerer in der Gemeinde Büsingen.

Patrick Krauss | Bild: Jarausch, Gerald

Die Moderatoren Die zweite Podiumsdiskussion des SÜDKURIER vor der Bürgermeisterwahl in Moos heute, Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Moos moderieren Anna-Maria Schneider und Georg Becker von der Lokalredaktion Radolfzell. Es wird Interviews zur Person mit den beiden neuen Kandidaten geben. Danach geht es auf dem Podium um die Aufarbeitung des ersten Wahlgangs und die Konzepte der Bewerber.

