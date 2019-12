von Georg Lange

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung wird günstiger, an anderer Stelle muss man für Unterricht an der Jugendmusikschule Höri mehr bezahlen: Darauf läuft die neue Gebührenordnung hinaus. Die Bürgermeister von Moos, Gaienhofen und Öhningen sowie die von den drei Gemeindeparlamenten bestellten Mitglieder für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Höri haben diese nun im Mooser Rathaus verabschiedet. Die neuen Sätze gelten ab September.

Bei musikalischer Früherziehung und musikalischer Grundausbildung sinken die Sätze geringfügig von 25,50 Euro auf 24 Euro monatlich. Schüler, die in den Blasmusikvereinen der Mitgliedsgemeinden musizieren, erhalten eine Ermäßigung von 14,50 Euro beim Einzelunterricht sowie 10 Euro beim Gruppenunterricht monatlich. Die Gesamtgebühr für den Einzelunterricht wird höher ausfallen und steigt bei Jugendlichen um zwei Euro auf 74 Euro sowie bei Erwachsenen um einen Euro auf 104 Euro je halbe Stunde. Die Gemeinden der Höri fördern die musikalische Ausbildung mit insgesamt 120 000 Euro pro Jahr.

In der Sitzung des GVV stellte Kämmerer Sven Leibing die neue Kalkulation vor. In seine Neuberechnung floss ein Grundbetrag in Höhe von 18 Euro ein. Der Sockelbetrag deckt die Personal- und Verwaltungskosten und wurde unabhängig von der Unterrichtsart berechnet. Hinzu kommen die Lehrkostengebühren für den jeweiligen Unterricht. In der Jugendmusikschule Höri unterrichten 13 Dozenten rund 300 Schüler mit einem Personalkostenaufwand von rund 300 000 Euro jährlich.

Die Kosten für den Einzelunterricht für Instrumente und Gesang liegen bei 74 Euro für eine halbe Stunde. Der Gruppenunterricht ab zwei Schüler wird für eine Schulstunde von 45 Minuten auf 49 Euro monatlich pro Schüler veranschlagt. Ab drei Schüler reduziert sich die Gebühr auf jeweils 34 Euro im Monat. Gruppenunterricht ab vier Schüler sollen künftig je 28 Euro monatlich kosten. Orchestergruppen und Chöre werden mit monatlich 20 Euro pro Teilnehmer belastet.