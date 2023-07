Schon zum dritten Mal hat die Gemeinde Moos in diesem Jahr in der Zeit vom 19. Juni bis 9. Juli beim Stadtradeln teilgenommen. Wie die Tourist-Information nun mitteilt, beteiligten sich 69 aktive Radler in zehn Teams an der Aktion, bei der möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollten. So sollte nicht nur die eigene Gesundheit gefördert, sondern auch das Klima geschützt werden. Insgesamt wurden in Moos in diesem Jahr 23.880 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Dies bedeute, dass die Teilnehmer in den drei Wochen knapp vier Tonnen CO2 eingespart hätten.

Die drei bestplatzierten Stadtradler mit jeweils über 1000 geradelten Kilometern erhielten laut der Mitteilung von Bürgermeister Patrick Krauss eine Urkunde und einen Gutschein für eine Genuss-Radtour. Die Urkunde in Bronze ging an Berthold Prutscher aus Moos, der für das offene Team Moos startete und seit Beginn an mit dabei ist. Er fuhr die 1006,9 Kilometer mit seinem Rennrad. Silber ging an Christine Auer aus Konstanz vom Team ARGE-Radler. Sie legte 1107,6 Kilometer zur Arbeit nach Iznang mit einem Tourenrad zurück. Horst Albiez aus Weiler, der im Team Radfahrverein Weiler am Start war, bekam die Urkunde in Gold. Er sei die 1703,6 km mit seinem E-Bike geradelt. Seine Lieblingsstrecken waren der Schienerberg, die Höri und der Bodanrück.

Die Gemeinde Moos kündigt bereits jetzt an, im kommenden Jahr sicherlich auch wieder an der Aktion teilzunehmen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auch nach Ende des Stadtradelns nicht auf das Radfahren verzichtet werden müsse. So finde noch bis zum 31. Oktober eine Radschnitzeljagd im Landkreis Konstanz statt. Dabei könnten Teilnehmer auf Entdeckungstour gehen.

Die Teilnahmebedingungen seien im Internet unter www.radkultur-bw.de/landkreis-konstanz zu finden. Wer möchte, könne sich bei der Tourist-Information aber auch einen Informations-Flyer abholen. Zu gewinnen gebe es auch bei dieser Aktion wieder Preise, heißt es abschließend.