von Michael Jahnke

Der Club Kochender Männer in Weiler tritt immer wieder in die Öffentlichkeit. Er kocht die Zwiebelsuppe auf dem Bülle-Fest und bereitet Buffets und Häppchen für diverse Veranstaltungen in der Gemeinde zu. Nun feiert er sein 50-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 8. September, laden die Köche alle Interessierten deshalb zu einem Empfang ins Weiler Pfarrzentrum ein.

Anläßlich der 800-Jahrfeier kam 1969 in Weiler die Idee auf, einen Koch-Club für Männer zu gründen, schildert Herbert Wiedenmann, Gründungsmitglied und heutiger Clubvorsitzender. Am 2. Dezember vor 50 Jahren trafen sich die angehenden Herddompteure erstmals. „Es gab Kartoffelsuppe und Apfelküchle“, erinnert sich Wiedenmann. Man habe damals ganz bescheiden angefangen. Sich von Profiköchen Rat zu holen, war für die Gründungsmitglieder nicht der Weg. Sich selber ausprobieren, das sei doch viel spannender.

Mehr als 200 Kilo Zwiebeln werden geschält

„Als wir beim ersten Büllefest unsere Zwiebelsuppe präsentierten, war die Nachfrage so groß, dass wir nach zwei Stunden nichts mehr anzubieten hatten“, schildert Herbert Wiedenmann. Aus diesen Erfahrungen haben die Köche gelernt. Heute beginnen sie schon drei Tage vorher mit den Vorbereitungen. Mehr als 200 Kilo Zwiebeln müssen geschält und geschnitten werden. Trotzdem kommt die Geselligkeit auch an diesen Abenden nicht zu kurz. Sven Leibing, jüngstes Mitglied des Clubs, sagt: „Das sind jedes Mal sehr abwechslungsreiche und spannende Abende.“

Die Köche treffen sich in der Regel alle zwei Wochen. Ein Teil der Mitglieder bekocht dann die anderen. Man achte dabei auf Details: von der Auswahl der Teller und deren Garnitur bis hin zur passenden Dekoration für den Tisch. Auch wenn gerade bei jüngeren Männern ein zunehmendes Interesse am Kochen bestehe, seien die Möglichkeiten im Club der kochenden Männer Mitglied zu werden begrenzt. Aber fragen könne man ja, ergänzt Leibing, der selber erst seit drei Jahren Mitglied ist.