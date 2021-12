von Gerald Jarausch

Wenn das Telefon im Gasthaus Schiff in Moos tagsüber klingelt, dann ahnt Inhaberin Sabrina Maßler schon, um was es sich in dem Gespräch drehen wird: „In jedem zweiten Gespräch wollen die Leute wissen, welche Regeln denn bei dem Besuch in unserem Haus gelten“, berichtet sie. Tatsächlich schätzt sie die Quote noch höher ein. Sie geht dabei von rund 70 Prozent aller Telefonate aus.

Gäste sind verunsichert

Ähnliches kann auch Sebastian Amann vom Gasthaus Hirschen in Horn berichten: „Es ist wirklich so, dass die Gäste verunsichert sind. Sie wissen gar nicht mehr, was sie machen dürfen“, sagt er. Dabei ist die aktuelle Formel, die derzeit in der Gastronomie gilt, gar nicht so schwer zu verstehen: In Baden-Württemberg gilt Alarmstufe II.

Die 2G-Plus-Regel Was bedeutet 2G-Plus in der Gastronomie? Zutritt haben nur geimpfte oder genesene Personen, die zusätzlich den Nachweis über einen negativen Schnell- oder PCR-Test mitbringen. Von der zusätzlichen Testpflicht ausgenommen sind Personen, deren Grundimmunisierung oder Genesung maximal sechs Monate her ist, oder die bereits eine Auffrischungs-Impfung (Booster) erhalten haben; Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel mit ärztlicher Bescheinigung sowie Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Ausnahme: In den Schulferien müssen Schüler einen Test nachweisen.

Diese verlangt bei einem Besuch in der Gastronomie das Einhalten der Regel 2G-Plus. Diese bedeutet, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Falls ihre letzte Impfung oder die Genesung länger als sechs Monate zurückliegt, benötigen sie zusätzlich den Nachweis über einen negativen Test.

Regel nach wenigen Tagen geändert

Dies müssen die Gastronomen derzeit mehrfach täglich erklären. Grund für die Verunsicherung ist, dass im Rahmen der 2G-Plus-Regel zunächst alle Geimpften und Genesenen einen Test vorweisen mussten. Nach nur wenigen Tagen wurde dies revidiert und in die aktuell gültige Version der Regel geändert – Testpflicht erst sechs Monate nach Impfung oder Genesung.

Hinzu kommt nach Ansicht von Sabrina Maßler, dass die Menschen zunehmend coronamüde seien: „Die Leute haben einfach keine Lust mehr“, stellt sie fest. Selbst ein Test sei ihnen mitunter schon zu viel Aufwand, wenn sie Besorgungen erledigen müssten oder wenn es um den Besuch einer Veranstaltung geht.

Abstand ist kein Problem

Die Gastronomen ihrerseits versuchen alles, um einen Besuch unter Einhaltung der Vorschriften zu ermöglichen. Diese werden laut Sabrina Maßler derzeit ohnehin mit Leichtigkeit erfüllt. „Wir haben 130 Plätze und verteilen die Gäste so, dass ein Kontakt minimiert wird“, lässt sie wissen. „Sie müssen keine Angst haben, denn es sind sowieso zu wenig Leute im Restaurant“, sagt sie.

Sebastian Amann vom Gasthaus Hirschen in Horn. | Bild: Jarausch, Gerald

Was die beiden Gastronomen unbedingt vermeiden wollen, ist der Eindruck, dass sie als „jammernde Gastronomen“ wahrgenommen werden, wie sie erklären. „Wir Jammern nicht, wir hatten eine gute Saison“, sagt Sebastian Amann. Das bestätigt auch Sabrina Maßler. „Der Sommer war o.k., aber derzeit arbeiten wir unwirtschaftlich“, ergänzt sie die Feststellung. Das Weihnachtsgeschäft ist beiden Gastronomen entgangen, weil unter anderem die üblichen Weihnachtsfeiern zu 100 Prozent ausgefallen sind.

„Ich weiß nicht, was ich einkaufen soll“

Hinzu kommt die Ungewissheit für die nächsten Wochen. „Ich weiß gar nicht, was ich einkaufen soll. Wir können nicht planen“, erklärt Sebastian Amann. Das gilt sogar für die Weihnachtsfeiertage und für den Jahreswechsel.

Bereits angenommene Reservierungen möchte man in jedem Fall erfüllen, auch wenn sich das unter den aktuellen Begebenheiten als nicht sonderlich wirtschaftlich darstellt. Die Einführung der 2G-Plus-Regel jedenfalls hat den Gastronomen das Geschäft nicht erleichtert. Und zu allem Überfluss werden sie jeden Tag in den Telefonaten daran erinnert.