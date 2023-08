Ein Unfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Einmündung der Gewerbestraße auf die Iznanger Straße ereignet. Laut der Polizei sei ein 41-jähriger Omnibusfahrer von der Gewerbestraße auf die Iznanger Straße abgebogen und dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Audi eines 43-Jährigen zusammengestoßen. An dem Audi sei dadurch ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden, den Schaden am Bus schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro.