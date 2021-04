Kreis Konstanz/Radolfzell Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Zwischen Wattestäbchen und Tränen: Wie schnell ein positives Corona-Testergebnis die Welt verändern kann

Unsere Autorin Kerstin Steinert hat eine Schicht im Corona-Schnelltestzentrum im Milchwerk in Radolfzell mitgearbeitet. Sie hat Testergebnisse überprüft und Befunde digitalisiert und so bei den kreisweiten Testtagen mitgeholfen. Aber das Schwerste sollte ihr noch bevorstehen: Einer Frau mitteilen, dass sie das Coronavirus in sich trägt. Für die junge Frau zerbricht eine Welt. Sie ahnte nichts