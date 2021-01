Radolfzell/Kreis Konstanz vor 3 Stunden

Zweiter Fall von Geflügelpest: Eine Krähe in Radolfzell ist an dem Virus erkrankt

Zuerst erlag ein Schwan am Seerhein in Konsanz dem Virus H5N5, jetzt wurde das Virus bei einer Krähe in Radolfzell nachgewiesen. Das hochpathogene Aviäre Influenza Virus H5 – Geflügelpest – ist auf dem Vormarsch an den Bodensee.