Mühlhausen-Ehingen vor 27 Minuten

Zwei Schwerverletzte nach Brand nahe Konstanz

Zwei Männer sind bei einem Brand in Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) schwer verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte.