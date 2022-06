Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer sind der Polizei am Samstag, 11. Juni, am Bahnhof Singen ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilte, kontrollierten kurz vor dem Mittag Beamte des Bundespolizeireviers Singen einen 59-Jährigen, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz per Fahndungsausschreibung gesucht wurde.

Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen hatte den Mann bereits im Mai 2018 wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt. Die verhängte Geldsumme konnte er auch am Wochenende nicht begleichen, weshalb er nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 57 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Konstanz verbüßen muss.

Bundespolizei schnappt weiteren Gesuchten

Rund sechs Stunden später führte eine Kontrolle eines Reisenden des Intercitys von Zürich nach Stuttgart zu einer weiteren Festnahme. Der 76-Jährige war im Januar 2020 vom Amtsgericht Stuttgart wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Da er die Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bisher nicht entrichtet hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach ihm. Durch Zahlung der noch offenen Geldsumme konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise anschließend fortsetzen.