Aufgrund der erneut rasant ansteigenden Infektionszahlen im Landkreis sowie der damit ansteigenden Hospitalisierungen müssen planbare Eingriffe in den Akutkliniken des GLKN aktuell bis auf weiteres heruntergefahren werden. Das teilt der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) in einer Pressemitteilung mit.

Operationen müssen wegen Personalmangels verschoben werden. Symboldbild | Bild: Marijan Murat

Besonders betroffen ist die Innere Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie

„Von der erneuten Ausbreitung der Corona-Infektionen ist zudem auch vermehrt das Personal des GLKN betroffen, weshalb wir verbundübergreifend verschiebbare Operationen und Eingriffe vorübergehend einschränken müssen“, wird Bernd Sieber, Geschäftsführer des GLKN, in der Mitteilung zitiert. Der GLKN befinde sich aktuell im Notbetrieb. Die Verschiebung geplanter Eingriffe betrifft insbesondere die Innere Medizin aber auch die Orthopädie und Unfallchirurgie.

Davon nicht betroffen sind selbstverständlich Notfallbehandlungen wie zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Unfälle sowie dringend notwendige Operationen.

Betroffene Patienten werden direkt angesprochen

„Müssen bereits geplante Eingriffe aufgrund der Situation verschoben werden, gehen wir direkt auf unsere betroffenen Patientinnen und Patienten zu“, versichern die Ärztlichen Direktoren Professor Frank Hinder und Professor Marcus Schuchmann. Gerade jetzt sei es besonders wichtig, Hygienevorgaben und Empfehlungen zur Kontaktreduzierung unbedingt einzuhalten.

Der Eingang zu den Hegau-Bodensee-Kliniken in Singen | Bild: Andrea Jagode/GLKN

Landrat Zeno Danner hat die Situation unmittelbar mit den Oberbürgermeistern der großen Kreisstädte und mit dem Bürgermeister der Stadt Stockach besprochen. Wichtig war allen, dass die Kliniken im Landkreis in dieser herausfordernden Lage weiterhin eng zusammenarbeiten. „Diese schwierige Situation zeigt, dass die Covid-Krise noch nicht vorbei ist. Wir alle müssen Infektionen vermeiden. Gegen die hohe Zahl an Covidpatientinnen und -patienten in den Krankenhäusern hilft die Impfung am effektivsten.“