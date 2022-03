Reza Ghanei stammt aus dem Iran. Er ist Künstler und Karikaturist, in seinem Heimatland ist er in Gefahr, in Konstanz anerkannter Flüchtling. Eigentlich sei im Moment alles okay für ihn, vor Kurzem zog er aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße aus, sagt er. Nur das Schicksal seiner Familie bereitet ihm Sorge. Frau und zwei Töchter leben weiter im Iran; da die Polizei sie aufsuchte, obwohl Reza längst in Deutschland lebt, tauchten sie unter. Ghanei stellte vor fünf Monaten einen Antrag, die Familie zu sich zu holen, im Prinzip liegt eine Bewilligung vor.

Stillstand bei den Papieren

Doch es geht nicht vorwärts. Kürzlich erkundigte sich Ghanei bei der Ausländerbehörde, ob die Papiere fertig sind, und habe zur Antwort bekommen: Jetzt verzögere sich die Bearbeitung, weil die Behörde wegen der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge überlastet sei.

Symptomatisches Vorgehen

Für Marion Mallmann-Biehler, Vorsitzende von Save me in Konstanz, ist der Fall symptomatisch. „Wir unterstützen die Ukrainer, wo wir können“, schickt sie voraus und nennt die Angebote: Es gebe Sprachkurse und einen offenen Basar an der Petruskirche, wo Ukrainer sich Kleidung oder Hilfestellung abholen können. „Es geht uns aber gegen den Strich, dass alle Behörden darauf achten, so schnell wie möglich die große Zahl an Ukrainern unterzubringen und ihnen zu helfen, ein normales Leben zu führen. Dieses Privileg hatten Afghanen, Araber, Syrer nicht.“

Kostenlose Bus- und Fährfahrt: nur für Ukrainer

So manchem der Flüchtlinge, die schon länger in Deutschland leben, falle es dann doch auf: Ukrainer fahren in Konstanz kostenlos Bus, Fähre, Katamaran. Die Kinder werden sofort in den Schulen aufgenommen. Von der Telekom gibt es laut der städtischen Homepage eine kostenlose Sim-Card fürs Handy.

Afghanische Ortskräfte hätten einige Privilegien gehabt, als sie 2021 ankamen, etwa, früher aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen zu dürfen. „Es gibt aber Kinder dieser Afghanen, die nach fünf Monaten noch nicht in der Schule sind“, sagt Mallmann-Biehler. In einem offenen Brief formuliert sie: „Viele der schon länger hier lebenden Geflüchteten registrieren sehr wohl den unterschiedlichen Umgang und haben uns gegenüber die Befürchtung geäußert, dass sie Flüchtlinge ‚zweiter Klasse‘ sind. Es darf nicht sein, dass die Flüchtlinge, die früher kamen und sehr viele Hürden nehmen mussten, jetzt benachteiligt werden.“

Stellungnahme Die Landtagsabgeordnete Nese Erikli (Grüne) äußert sich zu der von Save me vorgetragenen Mahnung: „Durch den langjährigen Einsatz von Save Me Konstanz für Geflüchtete aus der ganzen Welt kann ich Ihre Sorgen gut nachvollziehen. Auch wir Grünen im Land betonen, dass es keine Geflüchteten zweiter Klasse gibt.“

Berhard Grunewald leitet den Verein InSi (Integration in Singen) und sieht die Thematik etwas gelassener. Er räumt aber ein, dass Singen andere Voraussetzungen mitbringe als Konstanz. „Die von uns betreuten Flüchtlinge haben Vertrauen entwickelt in der Vergangenheit – in uns als Verein, aber auch die Behörden“, sagt Grunewald. Durch das Vertrauen sei eine generelle Neiddebatte weniger wahrscheinlich. „Konstanz ist allein durch die Existenz des roten Arnolds in anderer Lage, das Busfahren wird von anderen natürlich wahrgenommen.“ Deshalb verstehe er die Sorge Mallmann-Biehlers, nur sei die Lage in Singen eben anders. InSi habe zunächst versucht, die Ukrainer in großem Maßstab bei der Anmeldung zu unterstützen. Der nächste Schritt sei, die vielen Kinder, in Singen etwa 100, in die Schulen zu bringen. Aus seiner Sicht vorerst die größte Herausforderung.

Reza Ghanei wünscht den Ukrainern, dass sie Hilfe bekommen. Aber noch dringlicher wünscht er sich, dass seine Töchter wieder zur Schule gehen. „Meine Frau nimmt das alles sehr mit“, sagt er. Er hofft, dass seine Familie sehr bald nach Konstanz kommen kann.