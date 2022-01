von Tilmann P. Gangloff

Furchteinflößende Gestalten, dumpfe Trommelschläge, eine ausgelassene Stimmung, die aber dennoch bedrohlich ist: Der Einstieg zum 14. Krimi aus der ZDF-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ sorgt mit seinen Bildern von einem dieser typischen alemannischen Feste für eine ganz besondere Atmosphäre.

Ein Mord nach Ansage

Speziell ist auch die Geschichte: Eine junge Frau kommt zur Polizei, weil sie einen Mord beobachtet hat. Der Täter trug eine Maske, aber ihre Beschreibung vom Opfer ist derart exakt, dass dessen Identität umgehend geklärt werden kann. Die Tat hat sich angeblich während des nächtlichen Auftakts zum alljährlichen Bregenzer Naturgeister-Festival zugetragen.

Sebastian Willmaier (Ralf Beckord) wird am Bootssteg ermordet. | Bild: Patrick Pfeiffer

Zu diesem Anlass kostümieren sich die Menschen mit fantasievollen Verkleidungen. Es gibt allerdings drei Details, die für erhebliche Irritation sorgen: Die Polizei in Bregenz weiß nichts von einem Mord, der Mummenschanz hat noch gar nicht stattgefunden, und der Mann lebt noch. Allerdings kommt Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) zu spät, um ihn zu warnen: Am selben Abend wird er erstochen.

17-Jährige mit zweitem Gesicht

Der Film heißt „Das zweite Gesicht“, denn die 17-jährige Lisa Schwegelin (Anna Herrmann) scheint wirklich in der Lage zu sein, Verbrechen vorherzusehen, die noch gar nicht stattgefunden haben: Kurz drauf träumt sie von einem zweiten Mord.

Lisa Schwegelin (Anna Herrmann, l.) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten, r.) sind zusammen am Tatort an dem Sebastian Willmaier (Ralf Beckord) ermordet wurde. | Bild: Patrick Pfeiffer

Tatsächlich finden Zeiler und ihr deutscher Kollege Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) von der deutsch-österreichischen Stelle zur Kriminalitätsbekämpfung am vermeintlichen Tatort eine weitere Leiche. Als das Duo die Verbindung zwischen den beiden Opfern entdeckt, zeigt sich, dass Lisa, die die Männer angeblich gar nicht kannte, ein erhebliches Mordmotiv gehabt hätte; doch dann stellt sich zur Verblüffung des Duos heraus, dass die junge Frau nicht allein ist.

Sehnsucht nach Entgrenzung

Etwa zur Hälfte lässt der Film die Katze aus dem Sack. Von nun an hat sich das Drehbuch-Trio offenbar von der Rimbaud‘schen Sehnsucht nach Entgrenzung inspirieren lassen. Inhaltlich ist das zwar eine plausible Erklärung für Lisas vermeintliche Übersinnlichkeit, darstellerisch allerdings etwas unbefriedigend, selbst wenn Doppelrollen immer eine Herausforderung sind.

Hintergründe und Sendetermin Das Bregenzer Naturgeister-Festival, in dessen Rahmen der erste Mord geschieht, ist zwar durch die Fasnacht inspiriert, ansonsten aber eine Erfindung des Autoren-Trios. Die entsprechenden Szenen sind allerdings mit vielen kostümierten Komparsen tatsächlich in der Bregenzer Altstadt gedreht worden.



Zwei weitere Schauplätze, ein Hotel und ein Lokal am Wasser, sind besonders auffällig. Als Drehort für das Hotel mit seiner traumhaften Aussicht auf die Bregenzer Bucht diente das Gasthaus Seibl in Lochau. Als Double für das Café am Hafen diente das Bar-Café „Die Welle“.



Das ZDF zeigt die Episode „Das zweite Gesicht“ am Montag, 10. Januar, um 20.15 Uhr. (tpg)

Meist liegen die Unterschiede im glaubwürdigen Detail, aber Anna Herrmann, in Wirklichkeit bereits Mitte 30, reduziert die Verschiedenheit der beiden Persönlichkeiten hier auf verknotete Hände und dort auf übertriebene Lautstärke, die durch einen akustischen Effekt noch verstärkt wird. Ansonsten jedoch hebt sich „Das zweite Gesicht“ gerade visuell deutlich von den jüngsten Episoden der Reihe ab.

Eindrucksvolle Bilder

Die Szenen beim fiktiven Naturgeister-Festival sind eindrucksvoll gefilmt (Kamera: Lukas Gnaiger); das Fackellicht und die Musik (wie stets Chris Bremus) lassen die Szenerie wie ein archaisches Ritual und entsprechend unheilvoll wirken. Lisas Visionen und Träume sind optisch leicht verfremdet, weshalb sie auch Wahnvorstellungen sein könnten.

Für „Die Toten vom Bodensee“ stellt „Das zweite Gesicht“ einen Einschnitt dar. Die letzten sechs Filme hat Michael Schneider inszeniert, Autor der Reihe war bis auf die ersten beiden Episoden stets Timo Berndt. Das Drehbuch ist gemeinsam von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep verfasst worden, Regie führte erstmals Christian Theede. Seine Inszenierung bleibt dem besonderen Stil der Reihe treu; das gilt in diesem Fall neben den Schmuckbildern von Alpenpanorama und Bodensee sowie verschiedenen imposanten Schauplätzen nicht zuletzt für den mystischen Stil mancher Szenen.

Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ermitteln dieses Mal in einem Mordfall in Bregenz. | Bild: Bernd Schuller

Zum Kern der ZDF-Reihe gehört auch der jeweilige Beziehungsstatus von Hannah Zeiler und Micha Oberländer. Während ihre Affäre mit einem Nachbarn (Christopher Schärf) auserzählt scheint, birgt seine Liebelei mit der attraktiven Miriam (Martina Ebm) einiges an Konfliktpotenzial, denn Kollegin Zeiler ist überzeugt, dass die vorbestrafte Künstlerin Böses im Schilde führt.

Zum interessant zusammengestellten Ensemble gehört außerdem Götz Otto als Psychiater, der in zwei wichtigen Momenten tatenlos bleiben muss: Beim ersten Mal ist er ausgesperrt, beim zweiten Mal eingesperrt.