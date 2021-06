Am frühen Freitagnachmittag erhielten mehrere ältere Personen nach Angaben der Polizei im Bereich Konstanz und Singen Schockanrufe von unbekannten Tätern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie forderten per Telefon Geldbeträge, angeblich um Angehörige der Geschädigten vor Freiheitsstrafen nach der Beteiligung an schweren Unfällen zu bewahren.

Von den neun bei der Polizei bekannten Anrufen ging einer für die Täter erfolgreich aus. Es gelang ihnen, eine 64-jährige zur Geldübergabe von 15.000 Euro in Konstanz zu bewegen. Das Geld wurde von einer ca. Mitte 30-jährigen Frau mit schulterlangem, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haar abgeholt.

Eine weitere Geldübergabe von 26.000 Euro konnte noch rechtzeitig durch die Verständigung der Polizei im Bereich Singen verhindert werden. Das Geld wurde von der Geschädigten bereits zur Abholung zuhause aufbewahrt. Bei den anderen Anrufen wurde die Betrugsabsicht von den Personen rechtzeitig erkannt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut von der bereits länger andauernden Betrugsmasche „Schockanrufe“ und „Enkeltrick“.