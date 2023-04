Erfolg für die Beamten der Bundespolizei Konstanz: In drei Fällen haben sie in den vergangenen Tagen per Haftbefehl gesuchte Straftäter geschnappt – und das Geld kassiert, das die Männer dem Staat noch schuldeten.

Los ging es laut einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Freitagvormittag, 14. April. Zivilfahnder nahmen einen Mann an seinem Wohnsitz in Gosheim im Landkreis Tuttlingen fest. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte nach dem 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, weil er im Jahr 2022 vom Konstanzer Amtsgericht wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden war und bisher nicht gezahlt hatte. Dem jungen Mann blieb eine ersatzweise Gefängnisstrafe erspart, da er den geforderten Betrag nun bezahlen konnte.

Am Abend desselben Tages erwischten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Reisebusses am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen 36-Jährigen, den die Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen einer rechtskräftigen Geldstrafe von 1250 Euro aus dem Jahr 2021 suchte. Hintergrund war ein Vergehen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Mit finanzieller Unterstützung seiner Mutter konnte der Mann das Geld aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Am Sonntagabend, 16. April, kam es zu einer weiteren Festnahme. Im Zug von Zürich nach Singen ging einer Streife der Bundespolizeiinspektion ein 27-Jähriger ins Netz, gegen den ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Vom Amtsgericht Stuttgart war der Mann im Mai 2022 zu einer Geldstrafe von 250 Euro wegen Betrugs verurteilt worden. Auch er konnte zahlen und durfte weiterreisen.