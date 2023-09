Eine Leiter wird an einen Pfosten am Sternenplatz in Konstanz gelehnt. „Es geht ziemlich hoch hinaus“, sagt Christian Fieseler und lacht. In einer Höhe von mindestens 2,50 Meter muss er ein Schild an der Radkreuzung am Sternenplatz installieren.

Für ihn sein täglich Brot. Denn er ist Monteur bei der Firma Peter Daum Radwegbeschilderung mit Sitz in Paderborn. „Unsere Firma hat einen Wartungsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg“, sagt Fieseler, klemmt sich ein Schild unter den Arm und klettert die Leiter hinauf. Auf dem Schild ist zu lesen: Ludwigshafen 41 Kilometer, Staad 3,5 Kilometer.

Seit Kurzem ist Fieseler im Landkreis Konstanz unterwegs und montiert und wartet Radschilder. An rund 100 Stellen wird er anzutreffen sein. „Ich denke, das wird zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen“, schätzt er. Das Verkehrsministerium in Stuttgart bestätigt: Ja, zum Wartungsauftrag gehöre dazu, dass alte Schilder falls nötig ersetzt werden.

Noch hängt das neue Radschild noch nicht. Monteur Christian Fieseler ist noch bei den Vorbereitungen für die Halterungen. | Bild: Steinert, Kerstin

Vandalismus ist oft ein Problem

Aber nicht nur die Montage fällt unter den Wartungsvertrag, das sagt Christian Fieseler. „Oft muss ich die Schilder auch einfach sauber machen“, sagt er. 20 Prozent seiner Arbeit bestehe darin, Vegetation zurück zu schneiden oder Aufkleber von den Schildern zu entfernen.

„Man glaubt nicht, wie oft Schilder durch Vandalismus beschädigt werden“, sagt er und zuckt mit den Schultern. In Konstanz sei das tatsächlich weniger ein Problem. Stuttgart sei da um einiges schlimmer. Überhaupt findet er einige lobende Worte für die Stadt und seine Fahrradfreundlichkeit. „Konstanz ist schon ziemlich weit, was Beschilderungen angeht. Die Beschilderung ist ziemlich dicht“, sagt er.

Er habe hier auch bislang nicht erlebt, dass ein Schild in die falsche Richtung zeige. Das käme in anderen Städten durchaus mal vor. Mit Sicherheit liege das auch daran, dass hier wirklich viele Menschen das Rad nutzen würde. „Das erlebe ich so selten“, sagt er als er wieder von der Leiter steigt, während hinter ihm eine Reihe von Radlern an ihm vorbeifährt.