Die Menschen in Süddeutschland haben es ja schon immer gewusst: Ihr Bodensee ist einfach der schönste. Nun erhielt das Binnengewässer die Auszeichnung auch offiziell. Auf der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart, wurde der Bodensee als beliebtester See Deutschlands ausgezeichnet.

Selbst die für den Bodensee so typische herbstlich-winterliche Nebelsuppe muss man mal gesehen haben. Und zwar von oben! Diese Aufnahme entstand zwischen Wahlweiler und Deggenhausen. Im Hintergrund sind die Gipfel von Säntis (Mitte rechts) und Altmann zu erkennen und locken in die nahen Berge. | Bild: Reinhold Köfer | SK-Archiv

Zur Auswahl standen bei der elften Auflage des vom Freizeit- und Urlaubsportal Seen.de durchgeführten Votings wieder über 2000 deutsche Gewässer. Mehr als 190.000 Klicks nahmen die Teilnehmer der Abstimmung vor – und als Sieger ging der Bodensee hervor. Bereits 2021 durfte sich der Bodensee über eine Platzierung auf dem Treppchen freuen. Damals war es noch Rang 2.

Diesmal konnte er das Abstimmungsscharmützel knapp für sich entscheiden: Er erhielt nach einer Mitteilung der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) in Friedrichshafen 7,58 Prozent aller Stimmen – passenderweise gefolgt vom Scharmützelsee in Brandenburg mit 7,55 und von der Goitzsche in Sachsen-Anhalt mit 6,94 Prozent.

Pokal direkt am Messestand überreicht

Verdient hat der Bodensee die Auszeichnung allemal, schließlich sind unvergessliche Urlaubserlebnisse an Deutschlands flächengrößten und tiefsten See garantiert, wie die Tourismusförderer ebenso wissen wie die Bewohner der Region. Vom Wassersport über Camping bis zum Bergwandern – in kaum einer anderen Urlaubsregion treffen Besucher auf eine so große Vielfalt wie hier. Und manchmal sieht der See dank der Kieselalge sogar so aus, als läge er in der Karibik.

Den Pokal für den Sieg übergab Sven Krentz von Seen.de an DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann sowie weitere Tourismusvertreter am Echt Bodensee Stand in Halle 6 am Stand E41. Noch bis einschließlich Sonntag, 22. Januar 2023, können sich Interessierte in der Messe direkt am Stuttgarter Flughafen Inspirationen für ihren Aufenthalt am Bodensee holen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr.