Endlich wieder mal richtig Schnee: Viele Menschen erfreuen sich an verschneiten Landschaften und herrlichen Lichtspielen. Nach wochenlangem Nebel und nicht enden wollenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kommt der Schnee gerade recht. Auch wenn er vereinzelt mit etwas Mühsal verbunden sein kann.

Eine Insel ganz in Weiß

Bild: Gerhard Plessing

Winterimpressionen be Sonnenuntergang am Ufer des Gnadensees in Allensbach.

Winterimpressionen aus Konstanz und Umgebung

Bild: Robert Hahn Bauer

Endlich haben Skihose und Winterstiefel einen Sinn: Nur damit wird Groß und Klein nicht zu schnell kalt.

Bild: Scherrer, Aurelia

Die Weide auf dem Areal des Konstanzer Insel-Hotels. Im Hintergrund ist die Seestraße zu sehen.

Bild: Lena Kappen

Ein Blick von Litzelstetten aus auf den Überlinger See. In der Bildmitte ist die Klosterkirche Birnau zu sehen.

Bild: Lena Kappen

Der Sonnenuntergang taucht die verschneite Landschaft bei Litzelstetten in ein warmes Licht.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Erinnert fast an eine Schwarz-Weiß-Fotografie: Spaziergänger im tief verschneiten Hockgraben mit der Maria-Hilf-Kirche im Hintergrund.

Bild: Lena Kappen

Die verschneite Landschaft oberhalb von Litzelstetten.

Bild: Lukas Ondreka

Bild: Bernd Kunkel

Winterwanderung am Seeufer und Winterlandschaft oberhalb der Bodensee-Therme.

Bild: Bernd Kunkel

Der Benediktinerplatz mit dem Landratsamt in ungewohnt weißer Pracht.

Bild: Bernd Kunkel

Winterwanderung am Seeufer und Winterlandschaft.

Bild: Stefan Ahrendt

Winterimpressionen bei einbrechender Dunkelheit am Bahnhof in Allensbach.

Bild: Stefan Ahrendt

Winterimpressionen bei Sonnenuntergang am Ufer des Gnadensees in Allensbach.

Bild: Stefan Ahrendt

Die Schneehaube auf einer Dalbe am Seeufer in Allensbach leuchtet im Licht der untergehenden Sonne.

Bild: Stefan Ahrendt

Die Haube auf einem Vogelhäuschen in Allensbach zeigt, wie viel Schnee am Bodensee gefallen ist. Eine Amsel nimmt das angebotene Futter gerne an.

Bild: Traudel Baumann

Ein Einhörnle wagt sich bei frostigen Temperaturen mit einem Stand-up-Brett vergnügt auf den Konstanzer Seerhein. Vielleicht eine Alternative zu den diesmal ausfallenden Fasnachtsumzügen. Ho Narro!

Bild: Johannes Hugo Groß

Auf dem Weg auf die Insel Reichenau bot sich Johannes Hugo Groß aus Tengen dieser schöne Blick auf die Allee des Inseldamms.