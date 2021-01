von sk

Stockach

Bild: Gerhard Plessing

Ein Traum von weiß: Gerhard Plessing fotografierte Stockach mit seinem weißen Winterkleid aus der Luft. Jeder Acker, jedes Dach und jeder Baum ist mit Schnee bedeckt.

Bild: Feuerwehr Stockach

Der viele Schnee sorgte neben seinen schönen Seiten auf den Straßen aber auch für Chaos. Auf der B313 bei Hoppetenzell Richtung Mühlweiler lag ein Baum auf der Straße, berichtete die Feuerwehr Stockach. Der Baum ist, wie viele andere Bäume im Landkreis, unter der Schneelast zusammengebrochen.

Singen

Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Verzuckerte Obstbäume: Bei einem Spaziergang durch eine Streuobstwiese unterhalbd des Hohentwiel, kann man den Winter richtig genießen.

Bild: Christel Rossner

Eine Rodelbahn am Singener Hausberg: Viele Menschen im Hegau haben sich plötzlich wieder in Kinder verwandelt. Sie haben sich einen Schlitten geschnappt, der vielleicht schon lange im Keller verstaubt ist, und sind die Hänge am Hohentwiel herunter gerodelt.

Bild: Norbert Fuchs/@flying_._fox

Ein seltener Anblick: SÜDKURIER-Leserreporter Norbert Fuchs fotografierte ebenfalls den winterlichen Hohentwiel in Singen.

Radolfzell

Bild: Günther Weiß

Sind wir hier St. Moritz oder Ischgl? Nein in Radolfzell am Bodensee. Das hat selbst Günther Weiß überrascht. Denn eigentlich fällt im Winter am Bodensee nicht so viel Schnee wie dieser Tage.

Bild: TV Radolfzell

Statt Videokonferenz eine Schneemann-Konferenz: Ob kurze Nase, mit Hut oder Knöpfen – jeder Schneemann wird hier gesehen. Aber bis diese Crew einmal stand, hat es ein paar Schweißtropfen gekostet. Das war der Sport von Annette Neitsch und Georg Baur aus Radolfzell.

Konstanz

Bild: Robert Hahn Bauer

Robert Hahn Bauer tauchte im Wollmatinger Ried in ein Schnee-Märchen ab.

Bild: Jörg-Peter Rau

Erinnert fast an eine Schwarz-Weiß-Fotografie: Spaziergänger im tief verschneiten Hockgraben mit der Maria-Hilf-Kirche im Hintergrund.

Bild: Lukas Ondreka

Endlich haben Skihose und Winterstiefel einen Sinn: Nur damit wird Groß und Klein nicht zu schnell kalt.

