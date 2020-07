Die ruhige Ecke im Wohnzimmer statt das Sprachlabor an der Universität: Die Corona-Pandemie zwingt auch die Sprachwissenschaftler an der Universität Konstanz umzudenken. Für neue Testreihen des Babysprachlabors muss kein Kind mehr unter Aufsicht von Wissenschaftlern an die Universität kommen.

Forschen mit Fantasiewörtern

Baby Ben sitzt am Wohnzimmertisch vor einem Tabletcomputer. Es sieht ein buntes Schachbrett und hört Wörter. Es erklingen alltägliche wie Katze und Tisch und erfundene wie Guhm oder Gus. Eine Kamera zeichnet auf, wie lange das Kind aufs Schachbrett schaut, während es die Wortreihen hört.

Baby Ben beim Test für die Sprachwissenschaftler an der Universität Konstanz. Das Kind muss dazu nicht mehr ins Labor an die Universität. Eine App macht die Testreihe am Wohnzimmertisch möglich. | Bild: Universität Konstanz

Das sind die Tests, mit denen Sprachwissenschaftler der Universität Konstanz herausfinden wollen, in welchem Alter Kinder Wörter erkennen und ob sie Dialekte wie eine zweite Sprache lernen. Kein Kind muss dazu mehr ins Sprachlabor an die Universität Konstanz kommen. Ein digitales Programm macht die Teilnahme von zu Hause aus möglich. Dabei sind nur ein Elternteil und im Hintergrund die Datenschützer.

Babysprachlabor Das Labor ist seit 2007 am Fachbereich Linguistik der Universität Konstanz angesiedelt und erforscht den frühkindlichen Spracherwerb, speziell, wie Säuglinge Sprache wahrnehmen und was Babys bereits über ihre Muttersprache wissen.

Datenschutz ist gewährleistet

Filmaufnahmen von kleinen Kinder, gehörten zu den besonders sensiblen Themen für Datenschützer, sagt Projektleiterin Bettina Braun. Es seien mehrere Sicherungen eingebaut, um den Missbrauch von Daten zu verhinderten. So würden die Videos anonym gespeichert, und verschlüsselt auf den passwortgeschützten Server der Universität Konstanz übertragen. Nur die engsten Mitarbeiter hätten Zugriff.

Die Filmaufnahmen sind das Herzstück des Experiments. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Kind besonders lange schaut, wenn ihm etwas spannend oder vertraut vorkommt. Nach dieser Systematik lässt sich also messen, ob ein Baby ein Wort kennt oder nicht. Andere Sprachforscher haben auch schon mit Sensoren die Dauer des Nuckelns an einem Schnuller erfasst. Sie erwarteten bei Interesse höhere Nuckelraten.

Teilnahme Gesucht sind Kinder im Alter zwischen zwölf und 24 Monaten, die mit dem Hochdeutschen oder einem deutschen oder schweizerdeutschen Dialekt aufwachsen. Es fehlen vor allem noch Kinder, die mit Alemannisch groß werden. Teilnehmer benötigen ein Tabletcomputer ( iPad ), die Babylab App und ein stilles Eck im Haus. Wer kein eigenes Tablet hat, kann sich dieses von der Universität Konstanz leihen. Kontakt per Mail: bsl@uni-konstanz.de . Weitere Informationen im Internet: https://www.ling.uni-konstanz.de/bsl/angebote-fuer-zu-hause/babylab-app/

Tests dauern nur 5 Minuten

Die Konstanzer Forscherinnen setzen darauf, die Blickbewegung zu analysieren. Zwischendrin blendet das Programm in der Testreihe immer wieder das Bild eines Kuscheltiers ein. So wollen die Wissenschaftler erreichen, dass das Interesse des Kindes nicht erlahmt. Trotz dieses Tricks: Sie wissen, dass sich bei Babys die Aufmerksamkeit nicht besonders lange halten lässt. Deshalb ist der Test nach fünf Minuten vorbei.

Die Wissenschafterinnen Bettina Braun und Katharina Zahner wollen über die Versuche herauszufinden, wann Babys Worte erkennen können, und wie es sich dabei mit dem Dialekt und dem Hochdeutschen verhält. Lernen Kinder Mundart wie eine eigenständige Sprache oder verstehen sie, dass es sich um eine Abwandlung des Hochdeutschen handelt? „Über die Dialektwahrnehmung wissen wir noch wenig“, sagt Projektleiterin Bettina Braun.

Eltern-Tipp Bettina Braun, Leiterin des Babysprachlabors an der Universität Konstanz rät Eltern, viel mit den Kindern sprechen, am besten über das, was gerade passiert. So lernten diese die Fülle der Sprache schnell kennen. Wer beispielsweise sein Kind anziehe, sollte über die Wahl des Kleidungsstücks und die einzelnen Schritte des Anziehens sprechen. Und wer im Beisein des Kind koche, benenne am besten jeden Schritt vom Kochen des Wassers bis zum Weichwerden der Nudeln. (rin)

Auch das Dialekt-Verständnis wird untersucht

Die Wissenschaftlerin sieht in der Umstellung aufs Digitale einen großen Durchbruch. Denn dieser eröffne ganz neue Möglichkeiten, die Versuchsreihen auszuweiten, auch auf andere Dialektregionen.

Ins klassische Sprachlabor an der Universität Konstanz seien drei bis vier Kinder in der Woche gekommen. Über die App könnten in kurzer Zeit viel mehr Eltern mit Kindern im Alter von zwölf bis 24 Monaten teilnehmen. Gesucht seien unter anderem Familien, die mit ihren Kinder alemannischen Dialekt sprechen. Sie hoffe auf bis zu 200 Teilnehmer.

In der Schweiz wird noch mehr Dialekt gesprochen

Bisher, so sagt Bettina Braun, hätten sie viel mit Schweizerdeutschen Kindern gearbeitet. Im Nachbarland werde noch ganz selbstverständlich Dialekt gesprochen. In Deutschland dagegen scheuten Eltern oftmals die Mundart.

Sie hätten die Vorstellung, für die Kinder sei es einfacher, nur mit dem Hochdeutschen aufzuwachsen. Möglicherweise aber nehme dies den Kinder die Möglichkeit, sich mit einer größeren Vielfalt auszudrücken, so die Konstanzer Forscherin.