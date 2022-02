Eltern aus Konstanz und Umgebung sind verwirrt und verärgert. Bis Montag konnten Schüler einen Schnelltest vorweisen, um sich aus einem positiven Pool „freizutesten“. Jetzt wird wieder – wie früher schon – ein PCR-Test verlangt. Warum das so ist und wie das irritierende Hin und Her zustande kam, erklären wir hier.

Für Familie Bauer ist die Sache klar: Der Pooltest von Grischan, sieben Jahre alt und Schüler der Haidelmoosschule, war morgens positiv. Mit seinem Vater Jan steht er an einem Testzentrum in Petershausen an. Um wieder in die Schule zu dürfen,